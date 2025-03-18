Arda Real Madrid’den ayrılacak mı? Kararını verdi!

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Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan genç yetenek, buna rağmen Real Madrid'deki hedeflerinden vazgeçmiyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen Arda'nın kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Arda Güler (AA) KALMA KONUSUNDAKİ TUTUMU KATI Son dönemde Arda Güler'in Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplere kiralanabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak genç oyuncunun Real Madrid'de kendini kanıtlamak istediği ve bu nedenle transfer söylentilerine kulak asmadığı vurgulandı.