Arda Real Madrid’den ayrılacak mı? Kararını verdi!

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan genç yetenek, buna rağmen Real Madrid'deki hedeflerinden vazgeçmiyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen Arda'nın kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan genç yetenek, buna rağmen Real Madrid'deki hedeflerinden vazgeçmiyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen Arda'nın kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
KALMA KONUSUNDAKİ TUTUMU KATI
Son dönemde Arda Güler'in Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplere kiralanabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak genç oyuncunun Real Madrid'de kendini kanıtlamak istediği ve bu nedenle transfer söylentilerine kulak asmadığı vurgulandı.
3 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Her geçen gün performansını artıran genç yetenek, gelecek sezon daha fazla süre almayı hedefliyor.