SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Real Madrid'den ayrılacak mı? Kararını verdi!

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler hakkında İspanyol basınından yeni iddialar gündeme geldi. Milli futbolcunun, gelecek sezon için takımda kalmayı planladığı ve ayrılık düşüncesinin olmadığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 19:15
Arda Real Madrid’den ayrılacak mı? Kararını verdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan genç yetenek, buna rağmen Real Madrid'deki hedeflerinden vazgeçmiyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen Arda'nın kiralık olarak başka bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

KALMA KONUSUNDAKİ TUTUMU KATI

Son dönemde Arda Güler'in Inter, Bayer Leverkusen, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi kulüplere kiralanabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak genç oyuncunun Real Madrid'de kendini kanıtlamak istediği ve bu nedenle transfer söylentilerine kulak asmadığı vurgulandı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

3 GOL ATIP 5 ASİST YAPTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Her geçen gün performansını artıran genç yetenek, gelecek sezon daha fazla süre almayı hedefliyor.