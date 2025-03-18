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Ciro Immobile'den Süper Lig açıklaması! "Çekinmiyorlar"

Beşiktaş forması giyen deneyimli golcü Ciro Immobile, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig ve Türk futbolunun gelişimi hakkında önemli değerlendirmeler yapan yıldız oyuncu, ligdeki rekabetin ve yapılan yatırımların altını çizdi.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 20:23 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 20:23
Ciro Immobile’den Süper Lig açıklaması! Çekinmiyorlar

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Süper Lig'deki finansal yatırımlara değinen Immobile, "Türkiye'de büyük kulüpler yalnızca ligde değil, Avrupa'da da başarıya ulaşmak için ciddi harcamalar yapmaktan çekinmiyor." diyerek Türk takımlarının uluslararası arenadaki iddiasını vurguladı.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

"REKABET FUTBOLUN GELİŞİMİ İÇİN KİLİT ROL OYNUYOR"

Ligdeki rekabet ortamının futbolu ileriye taşıdığını belirten İtalyan golcü, "Türk futbolunun gelişimi için en büyük etken; İstanbul'un üç devi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadelenin yanı sıra Trabzonspor'un da bu yarışa dahil olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

"YATIRIMLAR VE YILDIZ TRANSFERLER GELİŞİMİN ANAHTARI"

Türk futbolunun gelişimi için kaliteli teknik adam ve oyunculara yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Immobile, "Mourinho gibi dünya çapında teknik direktörleri var ve Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen gibi üst düzey oyuncuları transfer ettiler. Bu tür hamleler ligin seviyesini yükseltir." diyerek, Türkiye'nin futbol vizyonuna dair olumlu görüşlerini paylaştı.