Ciro Immobile'den Süper Lig açıklaması! "Çekinmiyorlar"

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Süper Lig'deki finansal yatırımlara değinen Immobile, "Türkiye'de büyük kulüpler yalnızca ligde değil, Avrupa'da da başarıya ulaşmak için ciddi harcamalar yapmaktan çekinmiyor." diyerek Türk takımlarının uluslararası arenadaki iddiasını vurguladı.

Ciro Immobile (AA) "REKABET FUTBOLUN GELİŞİMİ İÇİN KİLİT ROL OYNUYOR" Ligdeki rekabet ortamının futbolu ileriye taşıdığını belirten İtalyan golcü, "Türk futbolunun gelişimi için en büyük etken; İstanbul'un üç devi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadelenin yanı sıra Trabzonspor'un da bu yarışa dahil olmasıdır." ifadelerini kullandı.