Takım arkadaşından Victor Osimhen açıklaması! "Görüşmeler yapıyor"

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı Troost-Ekong, talkSPORT'a verdiği röportajda Osimhen'in çocukluğundan beri Chelsea taraftarı olduğunu söyledi. Ancak Nijeryalı yıldızın birçok üst düzey kulüple görüşmeler yaptığını belirten Ekong, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum. Ancak aynı zamanda tüm üst düzey takımlarla görüşmeler yaptığını da biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayacaktır. Liverpool'un gelecek sezon yeni bir forvet almaktan bahsettiğini biliyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekong (Takvim Foto Arşiv) Milli takım kaptanı Ekong, Osimhen'in kariyerine dair kişisel görüşlerini de paylaşarak, "Galatasaray'a gittikten sonra her şeyin Osimhen için çok iyi gitti. Onu önümüzdeki sezon Galatasaray ya da Premier Lig dışında başka bir yerde oynarken görmek istemiyorum." diye konuştu.