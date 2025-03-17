Takım arkadaşından Victor Osimhen açıklaması! "Görüşmeler yapıyor"

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı Troost-Ekong, talkSPORT'a verdiği röportajda Osimhen'in çocukluğundan beri Chelsea taraftarı olduğunu söyledi. Ancak Nijeryalı yıldızın birçok üst düzey kulüple görüşmeler yaptığını belirten Ekong, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum. Ancak aynı zamanda tüm üst düzey takımlarla görüşmeler yaptığını da biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayacaktır. Liverpool'un gelecek sezon yeni bir forvet almaktan bahsettiğini biliyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ekong (Takvim Foto Arşiv)
Milli takım kaptanı Ekong, Osimhen'in kariyerine dair kişisel görüşlerini de paylaşarak, "Galatasaray'a gittikten sonra her şeyin Osimhen için çok iyi gitti. Onu önümüzdeki sezon Galatasaray ya da Premier Lig dışında başka bir yerde oynarken görmek istemiyorum." diye konuştu.
Victor Osimhen (AA)
"PREMİER LİG'E UYGUN BİR FORVET"
Osimhen'in oyun tarzı hakkında da konuşan Ekong, "En çok çalıştığı kısım bitiricilik. Nitelikleri, azmi, her topu kovalaması... Havada toplarında inanılmaz. Ona havadan top atarsanız mutlaka yakalar ve değerlendirir. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya olursa veya kanatlardan içeri orta açarsanız mutlaka gol atar. Direkt bir oyuncu. Bu yüzden Premier Lig'e uygun olacağını düşünüyorum. şeklinde değerlendirmelerde bulundu.