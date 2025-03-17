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Fatih Tekke'den iki maçlık plan! Hedef Fenerbahçe derbisi

Trendyol Süper Lig'deki 300 günlük deplasman kabusunu Fatih Tekke ile sona erdiren Trabzonspor'da gözler Papara Park'ta oynanacak iki maça çevrildi. Bordo mavililerde esas hedef ise Fenerbahçe derbisine kayıpsız gidebilmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmek.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 16:24
Fatih Tekke’den iki maçlık plan! Hedef Fenerbahçe derbisi

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Trabzonspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirdikten sonra çıktığı ilk deplasman maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fırtına, rakibini 3-0 yenerek 300 günlük hasretini sona erdirdi.

Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 yendi (İHA)Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 yendi (İHA)

Karşılaşmada golleri Simon Banza, Ozan Tufan ve Batista Mendy kaydederken bordo mavililer ilerleyen haftalar için umut verdi. Takım savunmasında zaman zaman yaşanan sorunların da giderilmesiyle birlikte çok daha dirençli bir takım ortaya çıkarmak isteyen Fatih Tekke, ilk hedefini Papara Park'taki maçlar olarak belirledi.

Muhammed Cham ve Pedro Malheiro (İHA)Muhammed Cham ve Pedro Malheiro (İHA)

Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi evinde ağırlayacak. İzmir temsilcisi karşısında sezonun ilk maçındaki yenilginin rövanşını almak isteyen bordo mavili ekip sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.

Batista Mendy ve Edin Vişça (AA)Batista Mendy ve Edin Vişça (AA)

HEDEF KUPA

Sezonun geri kalanındaki hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan Trabzonspor'da yarı finale çıkabilmek için Bodrum FK maçının kazanılması gerekiyor. Eğer tur atlanırsa Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşılacak.

Morais'in takımın başına geçtikten sonra ortaya koyduğu performans sonrasında planlarını daha da sıkı çalışacak olan Tekke, öğrencilerine milli aradaki boşlukta oynatmak istediği oyun tarzını empoze etmeyi planlıyor.

Trabzonspor, Göztepe ve Bdorum FK'yı da yenmek istiyor (İHA)Trabzonspor, Göztepe ve Bdorum FK'yı da yenmek istiyor (İHA)

KADIKÖY'E KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR

Evinde Hatayspor'a yenilerek elde ettiği seriyi kaybeden Trabzonspor'da yeni bir sayfa açılacak. Göztepe'yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefleyen Fatih Tekke ve öğrencileri, Bodrum FK'yı da eleyerek 6 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkmak amacında.

Taraftarlar da 47 yaşındaki teknik direktöre desteğini göstermeyi sürdürüyor.

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