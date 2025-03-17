Fatih Tekke’den iki maçlık plan! Hedef Fenerbahçe derbisi

Batista Mendy ve Edin Vişça (AA)

HEDEF KUPA

Sezonun geri kalanındaki hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan Trabzonspor'da yarı finale çıkabilmek için Bodrum FK maçının kazanılması gerekiyor. Eğer tur atlanırsa Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşılacak.

Morais'in takımın başına geçtikten sonra ortaya koyduğu performans sonrasında planlarını daha da sıkı çalışacak olan Tekke, öğrencilerine milli aradaki boşlukta oynatmak istediği oyun tarzını empoze etmeyi planlıyor.