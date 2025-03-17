Fatih Tekke’den iki maçlık plan! Hedef Fenerbahçe derbisi

Trabzonspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirdikten sonra çıktığı ilk deplasman maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fırtına, rakibini 3-0 yenerek 300 günlük hasretini sona erdirdi.
Trabzonspor, Fatih Tekke'yi takımın başına getirdikten sonra çıktığı ilk deplasman maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fırtına, rakibini 3-0 yenerek 300 günlük hasretini sona erdirdi.
Karşılaşmada golleri Simon Banza, Ozan Tufan ve Batista Mendy kaydederken bordo mavililer ilerleyen haftalar için umut verdi. Takım savunmasında zaman zaman yaşanan sorunların da giderilmesiyle birlikte çok daha dirençli bir takım ortaya çıkarmak isteyen Fatih Tekke, ilk hedefini Papara Park'taki maçlar olarak belirledi.
Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi evinde ağırlayacak. İzmir temsilcisi karşısında sezonun ilk maçındaki yenilginin rövanşını almak isteyen bordo mavili ekip sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak.
HEDEF KUPA
Sezonun geri kalanındaki hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olan Trabzonspor'da yarı finale çıkabilmek için Bodrum FK maçının kazanılması gerekiyor. Eğer tur atlanırsa Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibi ile karşılaşılacak.
Morais'in takımın başına geçtikten sonra ortaya koyduğu performans sonrasında planlarını daha da sıkı çalışacak olan Tekke, öğrencilerine milli aradaki boşlukta oynatmak istediği oyun tarzını empoze etmeyi planlıyor.
KADIKÖY'E KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR
Evinde Hatayspor'a yenilerek elde ettiği seriyi kaybeden Trabzonspor'da yeni bir sayfa açılacak. Göztepe'yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefleyen Fatih Tekke ve öğrencileri, Bodrum FK'yı da eleyerek 6 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkmak amacında.
Taraftarlar da 47 yaşındaki teknik direktöre desteğini göstermeyi sürdürüyor.