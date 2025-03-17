Galatasaray’dan Osimhen için çılgın plan!

İlk olarak kiralık olarak yurt dışında forma giyen Zaniolo'dan 15.5, Köhn'den ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret doğrudan Osimhen'e ayrılacak.
Ardından daha önce görüşülen ve anlaşma aşamasına gelinen bir sponsor destek verecek.
Son olarak da GS STORE mağazalarında Osimhen için bir ürün üretilip gelir sağlanacak.
SEZON SONUNA!
Osimhen henüz kararını vermediği için yönetim sezon sonunu bekleyecek. Nijeryalı futbolcu sezon bittikten sonra teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve futboldan sorumlu isimlerle bir araya gelerek geleceğini değerlendirecek. Nijeryalı futbolcu kararını parçalı formadan yana kullanırsa hemen kulübü Napoli ile bonservis pazarlığına başlanacak ve ödeme planı konuşulacak.
TARAFTAR HAZIR
Osimhen'in olası transfer sürecinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da destek alınacak. Sosyal medyada her fırsatta Osimhen için kampanya çağrısında bulunan taraftarlar, Nijeryalı oyuncunun bonservisine katkıda bulunmak için hazır bekliyor. Yönetim de bu konu üzerinde çalışmalarda bulunuyor.