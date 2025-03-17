Galatasaray’dan Osimhen için çılgın plan!

Sergilediği performans ve kendisini tamamen G.Saray'a adaması ile taraftarların bir numarası haline gelen Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Başkan Dursun Özbek, bu zor gözüken transfer için şimdiden yönetimle birlikte bir transfer planını çıkardı.