Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Yeni sezonun kadrosunu dizayn etmeye çalışan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler, stratejiciyi belirleyecek. Hem maddi hem de kontenjan konusunda elin rahatlaması gerekiyor. Zira zorunlu satın alma maddesi bulunan futbolcu da var, bonservisinin alınması istenilen kiralıklar da. Teknik heyet ve yönetim en doğru kararı vermek amacında.

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerden biri olan Milan Skriniar, PSG'den kiralanmasının ardından bu kez bonservisiyle alınmak isteniyor. Ancak Slovak yıldıza daha önce de forma giydiği İtalya'dan talipler var. Napoli ve Juventus'un adı bu süreçte medyada yer aldı. Ayrıca deneyimli stoperin de Çizme'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.