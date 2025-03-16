Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

FENERBAHÇE VURGUSU
Sık sık basketbol maçlarına giden ve Jasikevicius'un başarılarını yakından takip eden Mourinho, "Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getirdi. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'de uzun vadeli bir gelecek planına sıcak baktığı belirtiliyor.
İSTİKRAR İÇİN DEVAM
Mevcut kontratı 2026 yılında sona erecek olan Mourinho için Fenerbahçe yönetimi, milli arada yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Hedef, tecrübeli hocanın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatarak istikrarı sağlamak.
MOTİVASYON ARTIRILACAK
Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki Mourinho ile uzun yıllar çalışmayı hedeflediği ve sezon sonunda takımın başarısından bağımsız olarak Portekizli teknik adamla yola devam etmek istediği ifade ediliyor. Yönetim, bu hamleyle hem takımın motivasyonunu artırmayı hem de şampiyonluk yarışındaki enerjiyi zirveye taşımayı amaçlıyor.
TARAFTAR DESTEĞİ ARKASINDA
Sezon başında eleştirilere maruz kalan Mourinho, özellikle son 3 ayda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın desteğini arkasına almayı başardı. Camianın güvenini kazanan deneyimli teknik adam, takımın başında uzun yıllar kalmaya sıcak bakarken, yönetim de onun liderliğinde sürdürülebilir başarı hedefliyor.
TRANSFER İÇİN KOLLAR SIVANACAK
Jose Mourinho ile imzalar atıldıktan sonra bu kez rota transfere çevrilecek. Alınması planlanan futbolcular üzerinde istişareler gerçekleştirildikten sonra yaz dönemi için teklifler iletilecek.