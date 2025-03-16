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Fenerbahçe'nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sezon sonunda mutlu sona ulaşılmak isteniyor. Sarı lacivertliler, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı. Birçok ismin listede olduğu gündemde bu kez mevcut oyuncular için astronomik bir bonservis bedeli konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 17:32
Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elendikten sonra odak noktasını Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kanarya'da bir yandan kupalara uzanmanın hesapları yapılırken diğer yandan gelecek sezonun planlaması üzerine çalışılıyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

İLK HEDEF JOSE MOURINHO

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Jose Mourinho ile sonuçlar ne olursa olsun devam edilmek isteniyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Portekizli çalıştırıcının gelecek sezon sonunda bitecek kontratı için harekete geçilerek yeni bir anlaşma yapılmak için görüşmelere başlanacak.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

FENERBAHÇE VURGUSU

Sık sık basketbol maçlarına giden ve Jasikevicius'un başarılarını yakından takip eden Mourinho, "Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Birlik olursak başarı gelir" sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getirdi. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'de uzun vadeli bir gelecek planına sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

İSTİKRAR İÇİN DEVAM

Mevcut kontratı 2026 yılında sona erecek olan Mourinho için Fenerbahçe yönetimi, milli arada yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor. Hedef, tecrübeli hocanın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatarak istikrarı sağlamak.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

MOTİVASYON ARTIRILACAK

Başkan Ali Koç'un da 62 yaşındaki Mourinho ile uzun yıllar çalışmayı hedeflediği ve sezon sonunda takımın başarısından bağımsız olarak Portekizli teknik adamla yola devam etmek istediği ifade ediliyor. Yönetim, bu hamleyle hem takımın motivasyonunu artırmayı hem de şampiyonluk yarışındaki enerjiyi zirveye taşımayı amaçlıyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

TARAFTAR DESTEĞİ ARKASINDA

Sezon başında eleştirilere maruz kalan Mourinho, özellikle son 3 ayda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın desteğini arkasına almayı başardı. Camianın güvenini kazanan deneyimli teknik adam, takımın başında uzun yıllar kalmaya sıcak bakarken, yönetim de onun liderliğinde sürdürülebilir başarı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

TRANSFER İÇİN KOLLAR SIVANACAK

Jose Mourinho ile imzalar atıldıktan sonra bu kez rota transfere çevrilecek. Alınması planlanan futbolcular üzerinde istişareler gerçekleştirildikten sonra yaz dönemi için teklifler iletilecek.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

AYRILACAKLAR BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK

Yeni sezonun kadrosunu dizayn etmeye çalışan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler, stratejiciyi belirleyecek. Hem maddi hem de kontenjan konusunda elin rahatlaması gerekiyor. Zira zorunlu satın alma maddesi bulunan futbolcu da var, bonservisinin alınması istenilen kiralıklar da. Teknik heyet ve yönetim en doğru kararı vermek amacında.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

KOSTIC İSTENİYOR

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Filip Kostic için gelecek sezon da devam kararı çıktı. Sırp futbolcunun bonservisinin Juventus'tan alınması konusunda Torino ekibiyle görüşmeler başladı. İşin kısa sürede resmiyete dökülmesi adına uğraş veriliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

32 yaşındaki sol bek 26 karşılaşmada 2 gol atıp 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerden biri olan Milan Skriniar, PSG'den kiralanmasının ardından bu kez bonservisiyle alınmak isteniyor. Ancak Slovak yıldıza daha önce de forma giydiği İtalya'dan talipler var. Napoli ve Juventus'un adı bu süreçte medyada yer aldı. Ayrıca deneyimli stoperin de Çizme'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Skriniar, Fenerbahçe formasıyl 11 maça çıkıp 2 asist yaptı. Savunmaya getirdiği kaliteyle adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Sezon başında kiralanan isimlerden biri olan Sofyan Amrabat için İstanbul kariyeri devam edecek gibi gözüküyor. Fiorentina ile zorunlu satın alma maddesi üzerinde anlaşma yapan Kanarya, yüksek bonservis öneren bir talibi çıkmaması halinde Faslı futbolcuyu bırakmaya niyetli değil.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Amrabat bu sezon çubuklu forma ile 32 maçta 32 maçta 2 kez ağları sarsıp 3 de gol pası verdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

FLAŞ İDDİA!

Rekor bonservisle Fenerbahçe'ye imza atan Youssef En-Neysri için transfer iddiaları devam ediyor. AfricaFoot'un haberine göre Faslı yıldız konusunda yine iddialı takımlar söz konusu. Ara transfer döneminde birçok teklifi geri çeviren yönetim, bonservisi beklentisini de iletti.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Haberde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin 40 milyon euroluk bonservis talebini karşılaması gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maçta 26 gol atıp 5 asist yaptı. Ayrıca, 2016'dan beri Fas milli takımında oynayan En-Nesyri, 78 maçta 23 gol kaydetti. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Fas'ın yarı finale çıkarak tarih yazmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Arsenal ve West Ham gibi Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği yönünde birçok haber çıkan En-Nesyri, teknik direktör José Mourinho ile çalışmaya devam etmek istiyor. Ancak, Fenerbahçe yönetimi yüksek bir teklif alırsa, transfer gerçekleşebilir.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

PREMIER LİG TAVSİYESİ

Fas futbolunun önemli isimlerinden biri olan Salaheddine Bassir, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'nin geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bassir, genç golcüye kariyerinde yeni bir adım atması gerektiğini ve Premier Lig'e transfer olmasının en doğru tercih olacağını tavsiye etti.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Eski Faslı futbolcu, verdiği röportajda, "Youssef En-Nesyri'nin yetenekleri ve fizik gücü, Premier Lig'e son derece uygun. İngiltere'de çok daha fazla gelişme fırsatı bulabilir ve kariyerinde büyük bir sıçrama yapabilir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Bassir, La Liga'da gösterdiği başarılı performansın ardından En-Nesyri'nin artık daha rekabetçi bir ligde oynaması gerektiğini vurgularken, İngiltere'deki futbol ortamının onun oyun tarzına çok uygun olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

Youssef En-Nesyri'nin hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Premier Lig'de başarılı olabileceğini belirten Bassir, "Orada, sert ve tempolu bir futbol oynanıyor. En-Nesyri'nin fiziksel gücü ve çalışma disipliniyle Premier Lig'de fark yaratacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin yıldızı için 40 milyon euro! Dev takımlar sıraya girdi

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