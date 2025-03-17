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Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Penaltı pozisyonunda neler yaşandı?

Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın ardından VAR kayıtları, TFF tarafından paylaşıldı. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında kazandığı penaltı ve Konyaspor'un Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna yer verildi. İşte kritik anlarda hakemlerle VAR odası arasındaki görüşmelerin detayları...

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 20:01 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 20:10
Süper Lig’de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Penaltı pozisyonunda neler yaşandı?

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Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı ile Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Melih Bostan'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuna yer verildi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)



Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon sonrasında konuşulanlar

VAR: Potansiyel elle oynama ve penaltı için sahada inceleme yapacağız.
Ozan Ergün: Tamam
VAR: Tekrar sende var. Sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak.
Ozan Ergün: Tamam görüyorum. Elleri, omzun üzerinde. Penaltı veriyorum ama kart yok. Evet, kartsız penaltı

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