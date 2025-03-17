Süper Lig’de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Penaltı pozisyonunda neler yaşandı?

Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı ile Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Melih Bostan'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuna yer verildi.
Süper Lig'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı ile Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Melih Bostan'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuna yer verildi.
Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon sonrasında konuşulanlar
VAR: Potansiyel elle oynama ve penaltı için sahada inceleme yapacağız.
Ozan Ergün: Tamam
VAR: Tekrar sende var. Sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak.
Ozan Ergün: Tamam görüyorum. Elleri, omzun üzerinde. Penaltı veriyorum ama kart yok. Evet, kartsız penaltı