Süper Lig’de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Penaltı pozisyonunda neler yaşandı?

Süper Lig 'de geride kalan 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Görüntülerde Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı ile Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında Melih Bostan'ın gördüğü kırmızı kart pozisyonuna yer verildi.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)





Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon sonrasında konuşulanlar

VAR: Potansiyel elle oynama ve penaltı için sahada inceleme yapacağız.

Ozan Ergün: Tamam

VAR: Tekrar sende var. Sana temas noktasını göstereceğiz. Kol vücuttan uzak.

Ozan Ergün: Tamam görüyorum. Elleri, omzun üzerinde. Penaltı veriyorum ama kart yok. Evet, kartsız penaltı