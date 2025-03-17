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Fenerbahçe'nin kaybı sonrası Galatasaray'dan transferde çilek harekatı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren ve Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Transfer konusunda yıldız isimlerle kadrosunu donatmayı planlayan Aslan'ın gündemine flaş bir futbolcu geldi. Taraftarın çok seveceği bir çilek hamlesi yazın resmiyete kavuşturulabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 17:52 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 18:07
Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

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Bu sezon sonunda mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak ve toplamda da 25'e ulaşarak beşinci yıldızını takmak isteyen Galatasaray'da keyifler yerinde. Cimbom ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek hasretini sonlandırmak amacında.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

Milli ara öncesinde Antalyaspor'u evinde ağırlayan Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom puanını 71'e yükseltirken namağlup serisini de sürdürdü. Okan Buruk ve öğrencileri derbi öncesinde taraftarının da verdiği destekle büyük bir moral kazandı.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

OSIMHEN ŞOV DEVAM EDİYOR

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, ağları havalandırmayı sürdürüyor. Son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol atmayı başaran Nijeryalı futbolcu, krallık yarışında da zirveye oturdu.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

MORATA'YA JEST YAPTI

Osimhen, takımının ikinci golü atması için kazanılan penaltıda yaptığı jestle de adından söz ettirdi. İstanbul'da yaşadığı her gün taraftarların gönlünü kazanmayı başaran 26 yaşındaki forvet, Alvaro Morata'nın beyaz noktaya gitmesi için topu bıraktı. İspanyol futbolcu da ağları bularak farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

OKAN BURUK'TAN İZİN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara nedeniyle rahatlayan fikstür sonrasında oyuncularına izin verdi. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine derbi öncesinde adeta doping sağlarken zorlu randevuya en iyi şekilde hazırlanabilmek adına da kolları sıvadı.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

TEK GÜNDEM BEŞİKTAŞ

Buruk, Trendyol Süpe Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi için ekibiyle dersine çalışıyor. Son haftalarda düşüş yaşamasına rağmen siyah beyazlıların durumunun aldatıcı olabileceğini düşünen deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti bunun en önemli göstergesi olarak görüyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

İKİNCİ GALİBİYETE İZİN YOK

Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesinden sonra Trabzonspor derbisini 2-1 kazanması hanesine galibiyet olarak yansımıştı. Ancak Okan Buruk, meslektaşını yenerek bu kez kendi tarafına zafer yazdırmak amacında. Milli takımlara giden oyuncuların haricindeki öğrencileriyle izin sonrasında çalışmaya başlayacak olan Buruk'un tek hedefi 3 puan olacak.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurabilmek adına yoğun mesai harcayan Galatasaray'da birçok isim gündeme geliyor. Okan Buruk ve izleme ekibinin raporu sonrasında eğer mali şartlar karşılanabilecek düzeye gelirse girişimler yapılacak.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

AYRILACAKLAR ROTAYI BELİRLEYECEK

Galatasaray'da sezon sonu geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştirilebilir. Ancak öncelikle takımda istenmeyen veya farklı şekilde ayrılması gerekenlerin bağının koparılması gerekiyor. Hem maddi olarak hem de kontenjan konusunda rahatlık yaşanması hedefleniyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

MUSLERA'YA TALİP VAR

Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini başarıyla koruyan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda takıma veda edebilir. Uruguaylı kaleciye, Meksika temsilcisi Pumas UNAM talip oldu. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Pumas UNAM, kalesini deneyimli eldivene emanet etmek amacında.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

GÜNAY'A YENİ SÖZLEŞME

Muslera'nın ayrılığı da dahil olmak üzere tüm senaryolar üzerinde çalışan ve hamlelerini hızlandıran Galatasaray, son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Günay Güvenç'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki kaleciyi kadroda tutarak tecrübeli bir alternatif oluşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

İLK SIRA BERKE ÖZER'İN

Sarı kırmızılı ekibin transfer için hazırladığı listenin başında, Eyüpspor forması giyen Berke Özer bulunuyor. Genç file bekçisinin yerli statüsünde olması ve gösterdiği performans, sarı-kırmızılıların ilgisini çekiyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

3 İSİM DAHA GÜNDEMDE

Aslan'ın gündeminde Botafogo'dan John Victor, Napoli'den Alex Meret ve Werder Bremen'den Michael Zetterer gibi isimler de yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi emanet edebileceği en doğru ismi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

JAKOBS AYRILMAYA NİYETLİ DEĞİL

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalan İsmail Jakobs, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'da Köln-Darmstadt maçını izlemeye giden Senegalli futbolcu, Alman basınına verdiği röportajda kariyer planları hakkında konuştu.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

Jakobs, kendisine yöneltilen "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakmazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve birçok hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra gelecekle ilgili yeniden konuşabiliriz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan ve 1 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, takımda kalmak istediğini vurguladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

ICARDI'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. 32 yaşındaki Arjantinli forvetle İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan toplam yedi kulübün ilgilendiği bildirildi. Bu kulüplerin, Icardi'nin sağlık durumunu yakından takip ettikleri ve kısa süre içinde hem Galatasaray yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçmeyi planladıkları ifade edildi.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

YENİ ADRESİ LA LIGA OLABİLİR

Icardi'nin özel hayatında da hareketli günler yaşanıyor. Eşi Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra ünlü oyuncu China Suarez ile birlikte olan yıldız futbolcunun, Suarez'in 2025 yılı için planladığı projelerin büyük bir kısmının İspanya'da yer alması, Icardi'nin kariyerine La Liga'da devam edebileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

PERFORMANSI MUHTEŞEM

Galatasaray formasıyla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asist kaydeden Icardi, takımına büyük katkı sağladı. 2026 yılına kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüküyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

ÇİLEK TRANSFERİ FELIX

Sporx'in haberine göre yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce de gündemine aldığı Joao Felix için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

MILAN'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında Chelsea forması giyen ve Şubat ayında 5.5 milyon euro karşılığında Milan'a kiralanan 25 yaşındaki Portekizli yıldız, Serie A'da bekleneni veremedi. Milan'da 7 maçta forma giyen Felix, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi ve gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

CHELSEA SATMAYA HAZIR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak. Chelsea ise kadrosunda düşünmediği Felix için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olacak.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Bu gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi ve iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

BU SEZON FELIX

30 resmi maçta forma giyen Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray'ın, yıldız futbolcuyu ikna edip transferi sonuçlandırma çabaları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu önemli hamleyi nasıl sonuçlandıracağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

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