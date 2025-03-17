Fenerbahçe’nin kaybı sonrası Galatasaray’dan transferde çilek harekatı!

JAKOBS AYRILMAYA NİYETLİ DEĞİL Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalan İsmail Jakobs, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'da Köln-Darmstadt maçını izlemeye giden Senegalli futbolcu, Alman basınına verdiği röportajda kariyer planları hakkında konuştu.

Jakobs, kendisine yöneltilen "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakmazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve birçok hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra gelecekle ilgili yeniden konuşabiliriz." yanıtını verdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan ve 1 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, takımda kalmak istediğini vurguladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

ICARDI'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. 32 yaşındaki Arjantinli forvetle İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan toplam yedi kulübün ilgilendiği bildirildi. Bu kulüplerin, Icardi'nin sağlık durumunu yakından takip ettikleri ve kısa süre içinde hem Galatasaray yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçmeyi planladıkları ifade edildi.