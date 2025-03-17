Dalic, basın toplantısında şunları söyledi: "Kaleci seçimleri konusunda alışılmadık bir durumdayız. Livakovic bir süredir sahalardan uzak kalmıştı, aynı şekilde Kotarski de öyle. Sadece Ivusic düzenli olarak süre alıyor. Teknik ekibimizde eski kalecilerimiz de bulunuyor ve onlar bu durumu en doğru şekilde değerlendirecektir."