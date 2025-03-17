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Hırvatistan'da büyük sorun! Dalic'ten Livakovic açıklaması

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kaleci tercihlerine ve Dominik Livakovic'in durumuna dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, düzenli forma giyen kalecilerin azlığından dolayı ilk kez böyle bir sorunla karşılaştıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 19:51 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 19:51
Hırvatistan’da büyük sorun! Dalic’ten Livakovic açıklaması

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Dalic, basın toplantısında şunları söyledi: "Kaleci seçimleri konusunda alışılmadık bir durumdayız. Livakovic bir süredir sahalardan uzak kalmıştı, aynı şekilde Kotarski de öyle. Sadece Ivusic düzenli olarak süre alıyor. Teknik ekibimizde eski kalecilerimiz de bulunuyor ve onlar bu durumu en doğru şekilde değerlendirecektir."

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

2 AY SONRA DÖNDÜ

Sakatlık sebebiyle 62 gün boyunca forma şansı bulamayan Livakovic, bu uzun aranın ardından ilk kez Samsunspor karşısında sahaya çıktı.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

RAKİP FRANSA

Hırvatistan, Uluslar Ligi çeyrek finali ilk maçında 20 Mart'ta Fransa'yı ağırlayacak. Ardından, 3 gün sonra bu kez deplasmanda Fransızlarla bir kez daha karşılaşacaklar.