Dalic, basın toplantısında şunları söyledi: "Kaleci seçimleri konusunda alışılmadık bir durumdayız. Livakovic bir süredir sahalardan uzak kalmıştı, aynı şekilde Kotarski de öyle. Sadece Ivusic düzenli olarak süre alıyor. Teknik ekibimizde eski kalecilerimiz de bulunuyor ve onlar bu durumu en doğru şekilde değerlendirecektir."
Dominik Livakovic (AA)
2 AY SONRA DÖNDÜ
Sakatlık sebebiyle 62 gün boyunca forma şansı bulamayan Livakovic, bu uzun aranın ardından ilk kez Samsunspor karşısında sahaya çıktı.
Dominik Livakovic (AA)
RAKİP FRANSA
Hırvatistan, Uluslar Ligi çeyrek finali ilk maçında 20 Mart'ta Fransa'yı ağırlayacak. Ardından, 3 gün sonra bu kez deplasmanda Fransızlarla bir kez daha karşılaşacaklar.