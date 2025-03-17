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Yıldız isme sert eleştiri! "Formayı taşıyamıyor"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 09:17
Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

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MUSTAFA ÇULCU - AYDIN SINIFTA KALDI

Rangers yorgunu Fenerbahçe önde baskı ve tempo ile başladı, Samsunspor'u çıkarmadı. Talisca ve Tadic birbirlerinin rolünü çalıyorlar. Asistten çok kendine gol arayışları içinde. Kanatlardan Kostic ve Oğuz orta yapacaklar kafalarını kaldırdığında penaltı noktası civarında ne Dzeko ne Talisca varlar. Mourinho'dan ikinci yarıda değişikler geldi her şeyi denedi.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Samsunspor'u on kişi ile gösterdiği mücadeleden dolayı kutlarım. Cihan Aydın ne yaptığını bilmeyen, maçı kontrolde sınıfta kalan, sahadaki maçı değil de kafasında kurguladığı maçı yöneten Espen Eskas'ın devamı gibiydi. Oyun başlar başlamaz fauller oldu. Hakem olanı vermedi olmayanı verdi. Mouandilmadji'ye uydurma bir sarı çıkardı.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Aklı sıra tribünün nabzını düşürecek gönülleri alacak kafalayacak ya... Ama aynı oyuncunun 15'de Fred'e yaptığı faul ikinci sarıdan kırmızı olacak bu kez "eyvah" dedi. Yemedi faulü Samsunspor lehine uyduruverdi. Şark kurnazlığı bir hakemlik! Yardımcı hakem Hakan Yemişken altta kalır mı o da 18'de Kostic'e bir ofsayt kaldırdı ki aday hakem kaldırmaz.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Fred ve Talisca'yı faullerle yıldırdılar fakat hakem bu taktik faulleri çözemedi, önlem alamadı. Samsunspor 26'da penaltı bekledi Holse çok kolay bıraktı devam doğru. Hakem yer alma sorunu yaşıyor, pozisyon içinde kalıyor, top çarpıyor. Kingsley'e yaptığı faulde Djiku'ya sarı göstermeliydi. 45'de Dzeko ile 49'da Zeki Yavru'nun kapalı koluna gelen topta Fenerbahçe penaltı bekledi devam doğruydu.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Kaleci Okan'ı zaman geçiriyor diye ikaz etmiştin, 71'de tekrar ikaz olmaz Cihan Aydın, sarı olur! Mouandilmadji'nin sarısı vardı sözlü itiraz esnasında hakemin koluna temas edince geç de olsa ikinci sarıdan kırmızı gördü, doğru karardı. Kaleciye nihayet zaman geçirdiği için 80'de sarı çıkardı.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

GÜRCAN BİLGİÇ - BU MAÇ DEĞİLDİ

İskoçya'dan gelen "yorgun savaşçılar" beklenen direnci kırmaya çalıştılar. Belki akıllar doğruyu söyledi ama ayaklardaki tercümesi doğru olmadı. Sahaya yenilmemek için çıkan, yerden kalkmayan, dokuz oyuncu ile adam adama temaslı markaj ile savunan Samsunspor'un duvarına çarptılar. Beşli sistem Amrabat'ın sigorta olduğu savunma örgüsünde rakibi getirmedi kaleye.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Ancak öndeki baskının yetersizliğinde mesafelerin uzadığı, topu rakip ceza alanına taşımak için ekstra pasların üretilmesi gerektiği dakikalar izledik. "Hani bazı maçlar vardır, bir türlü olmaz" denilen kimliğe büründü 90 dakika. Mourinho hamlelerini yaptı, Szymanski, İrfan Can Kahveci, ve Osayi ile maça hız getirecek oyuncularına görev verdi. Sonrasında Oğuz Aydın'ın sol kanada geçmesi ile birlikte iki taç çizgisini kullandılar.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Üst üste etkili ortalara, "İki kule"; En Nesyri ve Dzeko dokunmayı da başardı. Altı pastan direğe nişanlayan Szymanski, son saniyelerde köşeye uzayan Okan Kocuk kurtarışı, korkulanın habercisi oldu. Böyle maçları çözsün, bu defans dirençlerini kırsın diye alınan oyuncuların, birer birer erittiği fırsatlardı bunlar. Sezon sonuna 11 finali vardı Fenerbahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalarıydı. Sahanın Fenerbahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımından ve başkanın benzer iddiayı direnci, evlerindeki Galatasaray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

EMRE BOL - BİTTİ!

Artık Dzeko-Tadic ikilisi Fenerbahçe formasını taşıyamaz hale geldi. Son günlerde onların sözleşmesi uzatılacak gibi haberler çıkmaya başladı. Yönetime tavsiyem sakın böyle bir şey yapmasınlar. Aman ha! Takımın oyun hızını en az yarı yarıya düşürüyorlar. İşte tam da bu yüzden Fenerbahçe'nin bu ikiliyle şampiyon olma ihtimalini zor görüyorum.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

İlk yarıda Kostiç-Zeki Yavru mücadelesi izlenmeye değerdi. Zeki ismi gibi gerçekten zeki bir oyuncu. Kostiç'i iyi analiz etmiş. Neredeyse her mücadeleden üstün çıkmayı başardı. Tabi bunda Kostiç'in yorgunluğunun etkisi mutlaka vardır.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Mouandilmanji'nin ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart hakikaten inanılmazdı. Hakem Cihan Aydın kanayan burnunu göstermek için hafifçe dürten oyuncuya kırmızıyı çat diye çıkardı. Ayıptır, günahtır. Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra Mourinho bütün riskleri ardı ardına almaya başladı.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Ancak Rangers yorgunluğu oyunun her dakikasında kendini gösterdi. Kulübedeki bütün hücum oyuncularını sahaya sürdü. Sonrası zaten etten duvar ören Samsunspor, sürekli doldur boşalt yapan Fenerbahçe… Aslında skorun değişmesi adına pozisyonlarda bulundu.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

Yanlış tercihler ve Okan'ın başarılı performansı maçın berabere bitmesine neden oldu. Bu dönüm noktası maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın. Rangers hem Avrupa Liginden hem de Süper Ligden etti sarı-lacivertlileri… Yazık oldu.

Yıldız isme sert eleştiri! Formayı taşıyamıyor

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