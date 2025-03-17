Yıldız isme sert eleştiri! "Formayı taşıyamıyor"

Fred ve Talisca'yı faullerle yıldırdılar fakat hakem bu taktik faulleri çözemedi, önlem alamadı. Samsunspor 26'da penaltı bekledi Holse çok kolay bıraktı devam doğru. Hakem yer alma sorunu yaşıyor, pozisyon içinde kalıyor, top çarpıyor. Kingsley'e yaptığı faulde Djiku'ya sarı göstermeliydi. 45'de Dzeko ile 49'da Zeki Yavru'nun kapalı koluna gelen topta Fenerbahçe penaltı bekledi devam doğruydu.

Kaleci Okan'ı zaman geçiriyor diye ikaz etmiştin, 71'de tekrar ikaz olmaz Cihan Aydın, sarı olur! Mouandilmadji'nin sarısı vardı sözlü itiraz esnasında hakemin koluna temas edince geç de olsa ikinci sarıdan kırmızı gördü, doğru karardı. Kaleciye nihayet zaman geçirdiği için 80'de sarı çıkardı.

GÜRCAN BİLGİÇ - BU MAÇ DEĞİLDİ İskoçya'dan gelen "yorgun savaşçılar" beklenen direnci kırmaya çalıştılar. Belki akıllar doğruyu söyledi ama ayaklardaki tercümesi doğru olmadı. Sahaya yenilmemek için çıkan, yerden kalkmayan, dokuz oyuncu ile adam adama temaslı markaj ile savunan Samsunspor'un duvarına çarptılar. Beşli sistem Amrabat'ın sigorta olduğu savunma örgüsünde rakibi getirmedi kaleye.

Ancak öndeki baskının yetersizliğinde mesafelerin uzadığı, topu rakip ceza alanına taşımak için ekstra pasların üretilmesi gerektiği dakikalar izledik. "Hani bazı maçlar vardır, bir türlü olmaz" denilen kimliğe büründü 90 dakika. Mourinho hamlelerini yaptı, Szymanski, İrfan Can Kahveci, ve Osayi ile maça hız getirecek oyuncularına görev verdi. Sonrasında Oğuz Aydın'ın sol kanada geçmesi ile birlikte iki taç çizgisini kullandılar.