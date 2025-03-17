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İspanya'da gündem Alvaro Morata! İlk 11'de başlayıp kaptan ıkacak

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı Alvaro Morata, performansıyla İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli golcü, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile oynayacağı kritik karşılaşmaların kadrosuna dahil edildi. Golcü futbolcu takımın ilk santraforu olarak görev yapacak ve kaptanlığı üstlenecek.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 22:29 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 22:29
İspanya’da gündem Alvaro Morata! İlk 11’de başlayıp kaptan ıkacak

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İspanyol spor basınından AS, Morata'nın Şubat ayı sonunda yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını ve milli takıma formda bir şekilde katıldığını duyurdu. Haberde, yıldız oyuncunun Galatasaray'ın milli ara öncesi oynadığı son maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandırdığı ve Victor Osimhen'e bir asist yaptığı vurgulandı.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

KAPTAN OLACAK

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin en güvendiği isimlerden biri olan Morata, Hollanda maçlarında da takımın kaptanlığını üstlenecek. 32 yaşındaki golcü, aynı zamanda takımın birinci santrforu olarak sahaya çıkacak.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

RAKİP HOLLANDA

İspanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 20 Mart Perşembe günü Hollanda deplasmanında sahne alacak. Ardından 23 Mart Pazar günü ise rövanş karşılaşması için sahasında Hollanda'yı konuk edecek.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Morata, şu ana kadar 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, milli takımda da etkili bir oyun ortaya koymaya hazırlanıyor.

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