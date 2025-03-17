İspanya’da gündem Alvaro Morata! İlk 11’de başlayıp kaptan ıkacak

İspanyol spor basınından AS, Morata'nın Şubat ayı sonunda yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını ve milli takıma formda bir şekilde katıldığını duyurdu. Haberde, yıldız oyuncunun Galatasaray'ın milli ara öncesi oynadığı son maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandırdığı ve Victor Osimhen'e bir asist yaptığı vurgulandı.
Alvaro Morata (AA)
KAPTAN OLACAK
İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin en güvendiği isimlerden biri olan Morata, Hollanda maçlarında da takımın kaptanlığını üstlenecek. 32 yaşındaki golcü, aynı zamanda takımın birinci santrforu olarak sahaya çıkacak.
Alvaro Morata (AA)
RAKİP HOLLANDA
İspanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 20 Mart Perşembe günü Hollanda deplasmanında sahne alacak. Ardından 23 Mart Pazar günü ise rövanş karşılaşması için sahasında Hollanda'yı konuk edecek.