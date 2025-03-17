İspanya’da gündem Alvaro Morata! İlk 11’de başlayıp kaptan ıkacak

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İspanyol spor basınından AS, Morata'nın Şubat ayı sonunda yaşadığı sakatlığı tamamen atlattığını ve milli takıma formda bir şekilde katıldığını duyurdu. Haberde, yıldız oyuncunun Galatasaray'ın milli ara öncesi oynadığı son maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandırdığı ve Victor Osimhen'e bir asist yaptığı vurgulandı.

Alvaro Morata (AA) KAPTAN OLACAK İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin en güvendiği isimlerden biri olan Morata, Hollanda maçlarında da takımın kaptanlığını üstlenecek. 32 yaşındaki golcü, aynı zamanda takımın birinci santrforu olarak sahaya çıkacak.