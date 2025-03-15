Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Tunahan, Yusuf, Melih Bostan.
Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.
HEDEF DERBİ
Ligde geride kalan 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Son olarak Gaziantep FK karşısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.
KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Konyaspor, çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 28 puanla 14. sırada yer alan Konya ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahasında Beşiktaş karşısında sürpriz yapmanın peşinde..
4 YILDIZ SINIRDA
Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, Konyaspor maçında sarı kart görmesi halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.