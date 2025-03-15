Ligde geride kalan 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş , 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Son olarak Gaziantep FK karşısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Konyaspor 'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Alassane Ndao (İHA)

KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Konyaspor, çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 28 puanla 14. sırada yer alan Konya ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahasında Beşiktaş karşısında sürpriz yapmanın peşinde..