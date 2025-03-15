SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kıran kırana maçlar devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yakaladığı çıkışın ardından son 4 karşılaşmadan 12 puan çıkaran Beşiktaş'ın serisi Gaziantep FK karşısında bitmişti. Yeni bir sayfa açmak ve Avrupa kupaları hedefinde sağlam bir adım atmak amacında olan Kartal, 3 puanla sahadan ayrılmak amacında. Siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 19:24 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 19:42
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI TAKİP

Konyaspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Aleksic, Tunahan, Yusuf, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Emirhan Topçu (İHA)Emirhan Topçu (İHA)

HEDEF DERBİ

Ligde geride kalan 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Son olarak Gaziantep FK karşısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Alassane Ndao (İHA)Alassane Ndao (İHA)

KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Konyaspor, çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 28 puanla 14. sırada yer alan Konya ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahasında Beşiktaş karşısında sürpriz yapmanın peşinde..

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

4 YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, Konyaspor maçında sarı kart görmesi halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Trump’tan 43 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti
Dürziler işgal altındaki Golan’da siyonist bayrak altında! 100 kişilik heyetten zamanlaması manidar ziyaret
Trabzonspor’un Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Yaren Leylek geldi: 14 yıl oldu! Yine Adem Yılmaz’ın kayığına kondu
Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda
Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!
MİT tırları kumpasında Adana İl Emniyet Müdürüydü: FETÖ’cü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı!
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terör örgütü PKK ve uzantılarına uyarı: Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin
Trump pazartesi büyük gün dedi! Zelenskiy’den Putin iddiası | Ukrayna’da neler oluyor?
Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: Şampiyon döndü diyebiliriz
Erkan Kork soruşturmasının ucu FETÖ’ye uzandı! Veysel Şahin ile arasındaki görüşmeler ele geçirildi! Profilinde dikkat çeken detay
ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek?