Emerson Royal için flaş sözler! "İnancımız yoktu"

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26 yaşındaki savunmacının sakatlığı sonrası durumu hakkında konuşan Emerson Zulu, oğlunun iyileşme sürecine ilişkin şu sözleri dile getirdi: "Emerson şu anda iyi durumda. Tabii ki yaşadığı sakatlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı, ancak artık sahalara dönmeye çok yakın. Bu süreç onun için zor oldu, ancak sakatlıklar futbolun bir parçası. Şimdi tek hedefi, daha güçlü bir şekilde geri dönmek."