Emerson Royal için flaş sözler! "İnancımız yoktu"

26 yaşındaki savunmacının sakatlığı sonrası durumu hakkında konuşan Emerson Zulu, oğlunun iyileşme sürecine ilişkin şu sözleri dile getirdi:
"Emerson şu anda iyi durumda. Tabii ki yaşadığı sakatlık nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı, ancak artık sahalara dönmeye çok yakın. Bu süreç onun için zor oldu, ancak sakatlıklar futbolun bir parçası. Şimdi tek hedefi, daha güçlü bir şekilde geri dönmek."
Emerson Royal (Takvim Foto Arşiv)
"SADECE SÖYLENTİDEN İBARETTİ"
Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialara da açıklık getiren Emerson Zulu, bu konuda net bir yanıt verdi.
"Galatasaray'a transferi gerçekleşmiş gibi görünüyordu ancak Emerson'un sakatlığı sonrası bu durum mümkün olmadı. Açık konuşmak gerekirse, bizim açımızdan hiçbir zaman somut bir pazarlık olmadı. Transferin gerçekleşeceğine dair bir inancımız yoktu ve bu konuda çok az bilgimiz vardı. Hızla ortaya çıkan ve kaybolan bir söylentiden ibaretti." dedi.
Emerson Royal (Takvim Foto Arşiv)
26 MAÇTA OYNADI
Sezonun ikinci yarısında sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Emerson Royal, Milan'da toplam 26 maçta görev aldı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Brezilyalı futbolcunun, 2028 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca, kulüp ile yapılan anlaşmada sözleşme uzatma opsiyonu da yer alıyor.