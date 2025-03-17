Arda Güler'in zamanı geldi! "Ancelotti'ye mesaj verebilir"

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Arda Güler ve Endrick gibi genç oyuncuların milli maç performanslarıyla Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye güçlü bir mesaj verebileceğini yazdı. Özellikle Arda'nın, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan karşısında ilk 11'de forma giymesinin beklendiği vurgulandı.

Arda Güler (Takvim Foto Arşiv)

İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Ancak genç oyuncu, Ancelotti'nin planlarında henüz düzenli bir yer edinemedi. Milli ara, Güler için sahada daha fazla süre bulup kendini gösterebilmesi adına kritik bir dönemeç olabilir.

Real Madrid'in gelecek planlarında daha fazla yer almak isteyen Arda Güler, milli takım performansıyla teknik ekibe mesaj göndermeye hazırlanıyor.