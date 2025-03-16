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Jose Mourinho ayrılığı duyurdu! Cenk Tosun yolcu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki en önemli konulardan biri ise Urawa Red Diamonds'a transferi konuşulan Cenk Tosun oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 00:02
Jose Mourinho ayrılığı duyurdu! Cenk Tosun yolcu

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Portekizli teknik adam, deneyimli golcü hakkında şunları söyledi:

"Cenk'i çok fazla oynatma şansı bulamadım. Kadromuzda dördüncü forvet olarak yer alıyor. Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi güçlü seçeneklerimiz var. Onu yalnızca acil durumlarda sahaya sürdüm. Aynı anda dört santrforla oynayamayız. Maçın son dakikalarında Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile sahadaydık. Cenk iyi bir insan ve profesyonel bir futbolcu. Burada aldığı süreden daha fazlasını bulabileceği bir takımda oynayabilir. Bu konuda onun kararına engel olmam."

Deneyimli golcünün transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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