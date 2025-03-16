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Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hakkında açıklama! Sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai’nin sağlık durumu netleşti. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcu hakkında açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 19:07 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 19:07
Beşiktaş’tan Felix Uduokhai hakkında açıklama! Sağlık durumu belli oldu

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uduokhai'nin 55. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı tetkiklerden geçtiği belirtildi. Yapılan MR görüntülemesi sonucunda, tecrübeli savunma oyuncusunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş sağlık ekibi, Felix Uduokhai için cerrahi tedavi sürecinin planlandığını ve rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Tecrübeli stoperin sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir bilgi verilmezken, tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği belirtildi.

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