Fenerbahçe - Samsunspor | CANLI

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA) SADECE RANGERS'A YENİLDİ Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Son 20 resmi maçında yalnızca Rangers'a mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takım, ligde oynadığı son 11 maçta ise rakiplerine boyun eğmedi.

Çağlar Söyüncü (AA) EKSİKLER VAR Fenerbahçe, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, Reeder Samsunspor maçında forma giyemiyor.

Mert Hakan Yandaş (AA) YILDIZLAR SINIRDA Takımda kart sınırında bulunan üç oyuncu bulunuyor. Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki Bodrum FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçeden sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede