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Fenerbahçe - Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası İstanbul'da kapanıyor. İki maç eksiği ile Galatasaray'ın 10 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, bay geçtiği haftanın ardından kazanarak yoluna devam etmek ve farkın açılmasını engellemek amacında. Fenerbahçe - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 19:25 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 20:24
Fenerbahçe - Samsunspor | CANLI

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor.

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Fenerbahçe - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Mert Müldür (AA)Mert Müldür (AA)

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Fred, Amrabat, Tadic, Oğuz, Kostic, Talisca, Dzeko

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)

SADECE RANGERS'A YENİLDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Son 20 resmi maçında yalnızca Rangers'a mağlup olan sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki takım, ligde oynadığı son 11 maçta ise rakiplerine boyun eğmedi.

Çağlar Söyüncü (AA)Çağlar Söyüncü (AA)

EKSİKLER VAR

Fenerbahçe, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, Reeder Samsunspor maçında forma giyemiyor.

Mert Hakan Yandaş (AA)Mert Hakan Yandaş (AA)

YILDIZLAR SINIRDA

Takımda kart sınırında bulunan üç oyuncu bulunuyor. Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki Bodrum FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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