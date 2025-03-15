Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

Fenerbahçe, sezonun geri kalanında iki kulvara odaklanmış durumda. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ı hem ligde geçmek hem de kupada elemek amacında.
Fenerbahçe, sezonun geri kalanında iki kulvara odaklanmış durumda. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ı hem ligde geçmek hem de kupada elemek amacında.
RANGERS'A ELENDİ
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, Play-Off'ta Anderlecht'i eledikten sonra İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden Kanarya, rövanş için Ibrox Park'a çıktı.
Temsilcimiz, karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-0 öne geçip 90 dakikayı da böyle tamamladı. Uzatmalarda da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltılar belirledi. Tadic ve Fred'in kaçırdığı atışların ardından Rangers adını çeyrek finale yazdırdı.
MOURINHO'DAN FLAŞ SÖZLER
Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho çok önemli ifadeler kullandı.
"Maçla ilgili yorumu, ilk karşılaşmadan sonra bizi öldüren uzmanlara bırakıyorum. Dürüst ama sert yorumlar yapıldı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde sadece savaşmadık, oyun olarak açık ara daha iyi olan bizdik. Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyor. Bu durumu sevmiyorum çünkü hep birlikte kaybediyoruz. Futbol böyle maalesef."
"UMARIM BUNLAR SIRADAN ŞEYLERDİR"
"Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda da 120 dakika sonunda da kazanmayı hak eden bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Bunu Rangers'ı destekleyenler bile kabul edecektir. Umarım Budapeşte'deki final nedeniyle UEFA beni cezalandırmıyordur! Kafamdan geçenleri dile getiremem çünkü ceza alırım. Lille maçında 120. dakikada verilen penaltı, Manchester United maçı, bu akşam... Umarım bunlar tesadüftür, sıradan şeylerdir!"
GALATASARAY'A GÖNDERME
"VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. O, rahat bir uyku çekecektir. Yine büyük maçlarda görev alacaktır. Ancak bizim kaybımız büyük. Hayallerimizi kaybettik. Ben bir hayal kuruyordum. 5 kez başarmıştım ama çocuklarım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama devam edeceğiz. Avrupa arenasında zorluklar yaşadık, bazı oyuncuları kaydedemedik. 14-15 maç oynadık. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik! Penaltıları kazansaydık bile bundan fazla gurur duyamazdım."
SEZON BİTTİ
Türk futbolu, bu sezon Avrupa kupalarında beş temsilciyle başladığı yolculuğu tamamladı. Trabzonspor, elemelerde turnuvaya erken veda ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma şansını kaçırarak Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Beşiktaş da doğrudan Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ekip oldu.
Grup aşamaları tamamlandığında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off turunda AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe ise Anderlecht'i geçerek son 16'ya kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Rangers karşısında istediği sonucu alamayarak turnuvaya veda etti. Böylece, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcisi kalmadı.
EN FAZLA KATKI VEREN TAKIM FENERBAHÇE
Jose Mourinho ve öğrencileri çeyrek final bileti alamadı ama hem bu sezon hem de son 5 sezonda 3.350'yle ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan alabildi. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950'yle zirvede bulunuyor. Türkiye olarak 9. sıra için kıyasıya bir yarışa girdiğimiz Çekya'ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer aldık.
14.88 MİLYON EURO KAZANÇ
Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı.
İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24. sırada tamamlayarak, son 16 turu play-off maçı oynadı.
Bu turda Anderlecht'i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers'a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin avro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon avroyu kasasına koyacak.
AYRILIKLAR GÜNDEMDE
Gelecek sezonun planlamasını yapmayı sürdüren Fenerbahçe'de birçok isimle ilgili karar verilecek. Takımda geleceği merak konusu olan yıldızlar için kritik süreç devam ediyor. Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket edilecek.
TADIC İLE DEVAM EDİLMEYEBİLİR
Geçen yıl takıma katıldıktan sonra yaptığı katkı ile farkını ortaya koyan Dusan Tadic, bu sezon beklentileri karşılamakta zorlandı. Sırp futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratı sonrasında yola devam edilmemesi gündemde.
MAXIMIN YOLCU
Sezon başında Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin'in bileti kesildi. Fransız futbolcunun İtalya'ya transferi son anda iptal olmuştu. Fenerbahçe'de kalan kanat oyuncusu, Jose Mourinho'nun kendisi için söylediği sözlere de sosyal medyadan cevap vererek iplerin koptuğunu göstermişti.
İSTEDİĞİ PARA VERİLMEYECEK
QPR'dan alındıktan sonra gösterdiği performansı sürdürmekte zorluk çeken Bright Osayi-Samuel, istediği parayla yönetime geri adım attırdı. Ara transfer döneminde Mimovic takviyesi ile bir bakıma gözdağı verilen Nijeryalı futbolcuya talep ettiği para olan 2.5 milyon euro ödenmeyecek.
MERT HAKAN YANDAŞ TOPUN AĞZINDA
Her ne kadar yerli oyuncu kontenjanında önemli bir yeri olsa da Mert Hakan Yandaş ile yollar ayrılabilir. Deneyimli futbolcunun genellikle saha dışındaki olaylarla gündeme gelmesi bu kararın alınmasını sağlayabilir. Kontratı gelecek sezon sonunda bitecek.
CENK TOSUN AN MESELESİ
Bu sezon başında kadroya katılan isimlerden biri olan Cenk Tosun da yol ayrımında. Tecrübeli golcü, Japon ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmak üzere. Fenerbahçe teklifi kabul etti. Görüşmelerde kısa süre içerisinde imza atılması bekleniyor.
BURAK VE SERDAR GİDİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon süre alamayan Burak Kapacak ve Serdar Aziz de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak.
BECAO'YU SAKATLIK YAKTI
Jose Mourinho'nun en beğendiği stoperlerden biri olan Rodrigo Becao ise sakatlık sebebiyle bu sezon da uzun süre sahalardan uzak kaldı. Brezilyalı futbolcunun gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.
ASSLANI SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanırken forvet hattını güçlendirmek için yeni isimler üzerinde duruyor.
Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Hoffenheim'ın bonservisini elinde bulundurduğu ve kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı forvet Fisnik Asllani ile ilgilendiği ortaya çıktı.
YAKIN TAKİP VAR
Genç golcüye sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgi gösteriyor. Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting, 1.91 boyundaki forveti sezon sonuna kadar yakından takip edecek.
24 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI
Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'de kiralık olarak forma giyen Fisnik Asllani, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti. Performansıyla dikkat çeken Kosovalı oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.
Hoffenheim ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin yaz transfer döneminde hangi kulübe gideceği merak konusu.