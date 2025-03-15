Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

Grup aşamaları tamamlandığında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off turunda AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe ise Anderlecht'i geçerek son 16'ya kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Rangers karşısında istediği sonucu alamayarak turnuvaya veda etti. Böylece, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcisi kalmadı.

Jose Mourinho ve öğrencileri çeyrek final bileti alamadı ama hem bu sezon hem de son 5 sezonda 3.350'yle ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan alabildi. Fenerbahçe , son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950'yle zirvede bulunuyor. Türkiye olarak 9. sıra için kıyasıya bir yarışa girdiğimiz Çekya'ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer aldık.

İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu turda Anderlecht'i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers'a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin avro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon avroyu kasasına koyacak.