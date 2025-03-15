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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

UEFA Avrupa Ligi'nde elendikten sonra Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Sarı lacivertliler yıldızların yanı sıra genç isimlere de yöneldi. Listeye son giren futbolcu belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 18:30
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

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Fenerbahçe, sezonun geri kalanında iki kulvara odaklanmış durumda. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ı hem ligde geçmek hem de kupada elemek amacında.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

RANGERS'A ELENDİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, Play-Off'ta Anderlecht'i eledikten sonra İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden Kanarya, rövanş için Ibrox Park'a çıktı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

Temsilcimiz, karşılaşmada Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-0 öne geçip 90 dakikayı da böyle tamamladı. Uzatmalarda da skor değişmeyince turu geçen tarafı penaltılar belirledi. Tadic ve Fred'in kaçırdığı atışların ardından Rangers adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

MOURINHO'DAN FLAŞ SÖZLER

Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho çok önemli ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

"Maçla ilgili yorumu, ilk karşılaşmadan sonra bizi öldüren uzmanlara bırakıyorum. Dürüst ama sert yorumlar yapıldı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde sadece savaşmadık, oyun olarak açık ara daha iyi olan bizdik. Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyor. Bu durumu sevmiyorum çünkü hep birlikte kaybediyoruz. Futbol böyle maalesef."

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

"UMARIM BUNLAR SIRADAN ŞEYLERDİR"

"Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda da 120 dakika sonunda da kazanmayı hak eden bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Bunu Rangers'ı destekleyenler bile kabul edecektir. Umarım Budapeşte'deki final nedeniyle UEFA beni cezalandırmıyordur! Kafamdan geçenleri dile getiremem çünkü ceza alırım. Lille maçında 120. dakikada verilen penaltı, Manchester United maçı, bu akşam... Umarım bunlar tesadüftür, sıradan şeylerdir!"

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

GALATASARAY'A GÖNDERME

"VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. O, rahat bir uyku çekecektir. Yine büyük maçlarda görev alacaktır. Ancak bizim kaybımız büyük. Hayallerimizi kaybettik. Ben bir hayal kuruyordum. 5 kez başarmıştım ama çocuklarım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama devam edeceğiz. Avrupa arenasında zorluklar yaşadık, bazı oyuncuları kaydedemedik. 14-15 maç oynadık. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik! Penaltıları kazansaydık bile bundan fazla gurur duyamazdım."

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

SEZON BİTTİ

Türk futbolu, bu sezon Avrupa kupalarında beş temsilciyle başladığı yolculuğu tamamladı. Trabzonspor, elemelerde turnuvaya erken veda ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma şansını kaçırarak Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Beşiktaş da doğrudan Avrupa Ligi gruplarında yer aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ekip oldu.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

Grup aşamaları tamamlandığında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray üst tura çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off turunda AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe ise Anderlecht'i geçerek son 16'ya kaldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Rangers karşısında istediği sonucu alamayarak turnuvaya veda etti. Böylece, Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcisi kalmadı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

EN FAZLA KATKI VEREN TAKIM FENERBAHÇE

Jose Mourinho ve öğrencileri çeyrek final bileti alamadı ama hem bu sezon hem de son 5 sezonda 3.350'yle ülke puanına en fazla katkı yapan takım oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor 600 puan alabildi. Fenerbahçe, son 5 sezonluk ülke puanı sıralamasında da 13.950'yle zirvede bulunuyor. Türkiye olarak 9. sıra için kıyasıya bir yarışa girdiğimiz Çekya'ya sadece 200 puanla geçilerek 2026-27 sezonu için 10. sırada yer aldık.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

14.88 MİLYON EURO KAZANÇ

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuyla başladı.

İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille karşısında tutunamadı ve Devler Ligi hayalini bir başka bahara bırakarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24. sırada tamamlayarak, son 16 turu play-off maçı oynadı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

Bu turda Anderlecht'i eleyen sarı-kanaryalar, son 16 turunda G.Rangers'a penaltı atışları sonunda boyun eğerek turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne katılımından 4,31 milyon avro, ligde elde ettiği puanla 1,5 milyon avro, ligdeki derecesiyle 1,08 milyon avro, son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon avro ve son 16 turuna yükselmesiyle 1,75 milyon avro kazandı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna katılımından 175 bin avro, Avrupa Ligi yayın havuzu ve katsayı kaleminden de (Değer Sütunu) 5,76 milyon avroyu kasasına koyacak.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Gelecek sezonun planlamasını yapmayı sürdüren Fenerbahçe'de birçok isimle ilgili karar verilecek. Takımda geleceği merak konusu olan yıldızlar için kritik süreç devam ediyor. Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket edilecek.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız olcüsü listede

TADIC İLE DEVAM EDİLMEYEBİLİR

Geçen yıl takıma katıldıktan sonra yaptığı katkı ile farkını ortaya koyan Dusan Tadic, bu sezon beklentileri karşılamakta zorlandı. Sırp futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratı sonrasında yola devam edilmemesi gündemde.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

MAXIMIN YOLCU

Sezon başında Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin'in bileti kesildi. Fransız futbolcunun İtalya'ya transferi son anda iptal olmuştu. Fenerbahçe'de kalan kanat oyuncusu, Jose Mourinho'nun kendisi için söylediği sözlere de sosyal medyadan cevap vererek iplerin koptuğunu göstermişti.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

İSTEDİĞİ PARA VERİLMEYECEK

QPR'dan alındıktan sonra gösterdiği performansı sürdürmekte zorluk çeken Bright Osayi-Samuel, istediği parayla yönetime geri adım attırdı. Ara transfer döneminde Mimovic takviyesi ile bir bakıma gözdağı verilen Nijeryalı futbolcuya talep ettiği para olan 2.5 milyon euro ödenmeyecek.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

MERT HAKAN YANDAŞ TOPUN AĞZINDA

Her ne kadar yerli oyuncu kontenjanında önemli bir yeri olsa da Mert Hakan Yandaş ile yollar ayrılabilir. Deneyimli futbolcunun genellikle saha dışındaki olaylarla gündeme gelmesi bu kararın alınmasını sağlayabilir. Kontratı gelecek sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

CENK TOSUN AN MESELESİ

Bu sezon başında kadroya katılan isimlerden biri olan Cenk Tosun da yol ayrımında. Tecrübeli golcü, Japon ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmak üzere. Fenerbahçe teklifi kabul etti. Görüşmelerde kısa süre içerisinde imza atılması bekleniyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

BURAK VE SERDAR GİDİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon süre alamayan Burak Kapacak ve Serdar Aziz de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

BECAO'YU SAKATLIK YAKTI

Jose Mourinho'nun en beğendiği stoperlerden biri olan Rodrigo Becao ise sakatlık sebebiyle bu sezon da uzun süre sahalardan uzak kaldı. Brezilyalı futbolcunun gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

ASSLANI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanırken forvet hattını güçlendirmek için yeni isimler üzerinde duruyor.

Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Hoffenheim'ın bonservisini elinde bulundurduğu ve kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı forvet Fisnik Asllani ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

YAKIN TAKİP VAR

Genç golcüye sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgi gösteriyor. Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting, 1.91 boyundaki forveti sezon sonuna kadar yakından takip edecek.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

24 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI

Bundesliga 2 ekibi SV Elversberg'de kiralık olarak forma giyen Fisnik Asllani, bu sezon çıktığı 24 lig maçında 12 gol ve 5 asist kaydetti. Performansıyla dikkat çeken Kosovalı oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

Hoffenheim ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin yaz transfer döneminde hangi kulübe gideceği merak konusu.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede

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