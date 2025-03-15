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Trabzonspor'un Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 28. haftada Başakşehir'e konuk oluyor. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk maçında 3 puanla sahadan ayrılmak ve deplasmandaki hasretini sonlandırmak isteyen bordo mavilile, üst sıralara yükselmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Fırtına'nın ilk 11'i açıklandı. Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 19:41
Trabzonspor’un Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanında galibiyet arıyor.

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Başakşehir - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ozan Tufan (AA)Ozan Tufan (AA)

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz, Piatek

TRABZONSPOR: Uğurcan, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Vişça, Banza

Danylo Sikan ve Edin Vişça (AA)Danylo Sikan ve Edin Vişça (AA)

300 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Son iki haftada TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında ise Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, teknik direktör değişikliğine giderek Fatih Tekke yönetiminde çıkış arıyor.

Karadeniz ekibi, dış sahada en son 18 Mayıs 2024'te RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti. O tarihten bu yana deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, yine aynı rakibini yenmesi halinde tam 300 gün sonra dış sahada 3 puanla tanışacak.

Bordo-mavililer, kritik karşılaşmayı kazanarak hem deplasman fobisini aşmak hem de kötü gidişata son vermek istiyor.

Miguel Crespo (AA)Miguel Crespo (AA)

AVRUPA KUPALARI İÇİN 3 PUAN İSTİYOR

Süper Lig'de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sezon boyunca istikrarsız bir performans sergileyen turuncu-lacivertliler, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupaları yolunda kritik bir avantaj elde etmek istiyor.

Başakşehir, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hem de sezonun geri kalanında istikrarlı bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor son maçında Hatayspor'a 2-1 yenildi (İHA)Trabzonspor son maçında Hatayspor'a 2-1 yenildi (İHA)

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Süper Lig'de 2007-08 sezonundan bu yana süren rekabette Trabzonspor ve RAMS Başakşehir bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 13'ünü Trabzonspor, 10'unu RAMS Başakşehir kazanırken, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

Trabzonspor son deplasman galibiyetini Başakşehir'e karşı aldı (AA)Trabzonspor son deplasman galibiyetini Başakşehir'e karşı aldı (AA)

FIRTINA'NIN İSTANBUL KARNESİ

İstanbul'da oynanan 16 karşılaşmada Trabzonspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, RAMS Başakşehir 6 galibiyet elde etti. 3 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Bordo-mavililer, İstanbul'daki maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Oleksandr Zubkov Trabzonspor'daki ilk golünü Hatayspor'a attı (AA)Oleksandr Zubkov Trabzonspor'daki ilk golünü Hatayspor'a attı (AA)

DEPLASMAN KABUSU

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında son yıllarda galibiyet almakta zorlanıyor.

İstanbul ekibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda deplasmanda üstünlük sağlayan bordo-mavililer, sonraki 11 dış saha maçında sadece 2 kez kazanabildi. Bu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Trabzonspor, kötü seriyi bitirerek İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

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