Galatasaray’dan sürpriz imza!

TARAFTAR, "IBAN" İSTİYOR Galatasaray'da Osimhen'in bu performansı kadar golcü yıldızın geleceği de gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Osimhen için, "IBAN" yorumları yaparak 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübün harekete geçmesi gerektiği mesajını verdi.

DERBİYE TAM KADRO Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.



Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.



Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.

EVDEN UZAKTA OLACAK Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir süre evinden uzakta kalacak.



Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.



Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.



Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

BARIŞ ALPER'DEN REKOR Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de rekor kırdı.



Milli futbolcu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e asist yaptı.



Barış Alper Yılmaz, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13 gole katkı sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı.



Barış Alper, geçen sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.

MUSLERA İLE DEVAM KARARI Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelecek sezondan itibaren yeni bir kaleci ile yola devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin son dönemdeki performansı nedeniyle bu kararından vazgeçti. Yönetim, sezon sonunda kaptan ile masaya oturup 1 senelik daha kontrat imzalayacak.