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Galatasaray'dan sürpriz imza!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi sürpriz bir imza kararı aldı. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 05:42
Galatasaray’dan sürpriz imza!

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta sahadan 4-0 galip ayrıldı. Aslan'ın diğer golünü penaltıdan Morata kaydetti.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

İLK HAT-TRICK

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran isim Victor Osimhen damga vurdu.

Nijeryalı yıldız, ağları 3 kez havalandırdı ve Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

PENALTIYI BIRAKTI

Osimhen ayrıca kazanılan penaltıda topu Alvaro Morata'ya bırakarak sarı-kırmızılı taraftarların kalbini bir kez daha fethetti.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

TARAFTAR, "IBAN" İSTİYOR

Galatasaray'da Osimhen'in bu performansı kadar golcü yıldızın geleceği de gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Osimhen için, "IBAN" yorumları yaparak 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübün harekete geçmesi gerektiği mesajını verdi.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

DERBİYE TAM KADRO

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

EVDEN UZAKTA OLACAK

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir süre evinden uzakta kalacak.

Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.

Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

BARIŞ ALPER'DEN REKOR

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de rekor kırdı.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13 gole katkı sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı.

Barış Alper, geçen sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

MUSLERA İLE DEVAM KARARI

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezondan itibaren yeni bir kaleci ile yola devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin son dönemdeki performansı nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Yönetim, sezon sonunda kaptan ile masaya oturup 1 senelik daha kontrat imzalayacak.

Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu

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