Victor Osimhen’den transferle ilgili flaş sözler!

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osimhen, "Öncelikle tüm takımı tebrik ediyorum. Ardından muhteşem taraftarımıza teşekkürler! Bu galibiyeti hak ettik. Sahada harika bir iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı, son maçlardaki performansıyla ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Yunus'un dönüşü de bizim için çok önemli. Bu çıkışı sürdürerek önümüzdeki maçlarda da aynı başarıyı göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZ SEVGİ ÜZERİNE KURULU"
Mücadelede kazanılan penaltıyı Alvaro Morata'ya bırakmasıyla ilgili soruya cevap veren Osimhen, "Daha önce de belirttiğim gibi, bizim takımımız sevgi ve saygı üzerine kurulu. Hepimiz kardeş gibiyiz. Morata da büyük bir oyuncu ve birbirimize her zaman destek oluyoruz. Aynı durumda o da bana topu verirdi. Takımdaki herkes benim için çok değerli. Bu birlikteliği koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'DA HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR"
GS TV'ye de açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü, "Golü kimin attığı önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Penaltıyı Morata'ya verdim çünkü aramızdaki sevgi ve saygı her şeyden önemli. Morata, geldiği günden bu yana bize tecrübesini aktarıyor ve bana her zaman güven veriyor. Onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda olmak harika bir duygu. Galatasaray'da herkes birbirinin yanında ve arkasını kolluyor." dedi.
Victor Osimhen (AA)
"HEDEFİMİZ 5. YILDIZ"
Basın mensuplarına konuşan Osimhen, "Galatasaray olarak en büyük hedefimiz 5. yıldız ve bu uğurda her maçta mücadele ediyoruz. Bunu başarabilecek güçlü bir kadroya sahibiz. Bugün Galatasaray formasıyla ilk hat-trick'imi yaptım ve devamının geleceğine inanıyorum. Ancak benim için en önemli olan şey, takımın başarısı ve 5. yıldız yolunda emin adımlarla ilerlemek." ifadelerini kullandı.
MORATA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Penaltıyı Morata'ya bırakması konusuna tekrar değinen Osimhen, "Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyordu ama Morata da listede yer alan isimlerden biri. Takım içinde önemli bir figür ve geldiği günden beri herkese destek oluyor. Aramızda sevgi ve saygıya dayalı güçlü bir ilişki var. O da golünü attı ve ben onun 5. yıldız yolunda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.
Victor Osimhen (İHA)
BARCELONA TRANSFER İDDİALARINA YANIT
Son dönemde kendisiyle ilgili çıkan Barcelona haberleri hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar transferle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Şu an Galatasaray oyuncusuyum ve burayı çok seviyorum. Sezon sonunda hocam ve başkanımızla bir görüşme yapacağız. Ancak benim için en önemli şey transfer değil, kulübün başarısı. Takıma katkı sağlamak istiyorum ve doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum." diyerek geleceğiyle ilgili net mesajlar verdi.