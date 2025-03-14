Victor Osimhen’den transferle ilgili flaş sözler!

Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osimhen, "Öncelikle tüm takımı tebrik ediyorum. Ardından muhteşem taraftarımıza teşekkürler! Bu galibiyeti hak ettik. Sahada harika bir iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı, son maçlardaki performansıyla ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Yunus'un dönüşü de bizim için çok önemli. Bu çıkışı sürdürerek önümüzdeki maçlarda da aynı başarıyı göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZ SEVGİ ÜZERİNE KURULU"

Mücadelede kazanılan penaltıyı Alvaro Morata'ya bırakmasıyla ilgili soruya cevap veren Osimhen, "Daha önce de belirttiğim gibi, bizim takımımız sevgi ve saygı üzerine kurulu. Hepimiz kardeş gibiyiz. Morata da büyük bir oyuncu ve birbirimize her zaman destek oluyoruz. Aynı durumda o da bana topu verirdi. Takımdaki herkes benim için çok değerli. Bu birlikteliği koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'DA HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR"

GS TV'ye de açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü, "Golü kimin attığı önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Penaltıyı Morata'ya verdim çünkü aramızdaki sevgi ve saygı her şeyden önemli. Morata, geldiği günden bu yana bize tecrübesini aktarıyor ve bana her zaman güven veriyor. Onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda olmak harika bir duygu. Galatasaray'da herkes birbirinin yanında ve arkasını kolluyor." dedi.