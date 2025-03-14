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Galatasaray'dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini lider olarak sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Cimbom'un gündemine yıldız futbolcu geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 17:53
Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

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Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde sürdürdüğü şampiyonluk rekabetinde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, kalan haftalardaki maçlarını da kazanarak kupayı kaldırmak istiyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

GÜNAY'A 1 MAÇ CEZA

Süper Lig'de Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası belli oldu.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

Maçın hakemi Yasin Kol'a gösterdiği sert tepki nedeniyle oyundan ihraç edilen tecrübeli kaleciye, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1 maç men cezası verildi. Bunun yanı sıra, Günay Güvenç 58 bin TL para cezasına da çarptırıldı.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

DERBİ TARİHİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu. Buna göre Cimbom, 2 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda tur mücadelesi verecek.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

OSIMHEN'E TEKLİF

Galatasaray formasıyla attığı gollerle takımını zirvede tutan Victor Osimhen, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin radarında olan Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

JORGE JESUS HAREKETE GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, Al-Hilal'in yıldız golcüsü Mitrovic'in sağlık sorunları nedeniyle yeni bir forvet arayışına girdiği belirtiliyor. Suudi ekibinin transfer listesinde ilk sıraya Victor Osimhen yazıldığı ifade edilirken, Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro bonservis bedelini ödemeye hazır oldukları öğrenildi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

İŞLER ZORLAŞIYOR

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak her geçen gün artan talipler, sarı-kırmızılıların bu hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

İtalyan menajer George Gardi, yıldız oyuncunun transfer sürecinde aktif rol oynarken, beklenenden farklı bir planlama ile Al-Hilal ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

Galatasaray cephesi, Osimhen'i takımda tutmak için tüm imkanlarını zorlarken, Suudi Arabistan'dan gelen bu astronomik teklif, transfer yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

MORATA'YA DAVET

Galatasaray'da sakatlığını atlatan İspanyol golcü Alvaro Morata'ya bir müjde daha geldi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya'nın UEFAUluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçlarının kadrosunda Alvaro Morata'ya da yer verdi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

MUSLERA BEKLENİYOR

Sezon sonu kontratı bitecek olan isimlerden biri olan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili vereceği karar, teknik heyet ve yönetimin de rotasını belirleyecek.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

AZ Alkmaar maçının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere; "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" çıkışında bulunan deneyimli eldiven, Uruguay sahillerinden de bir sahil paylaşımı yaparak "yakında" mesajını bırakmıştı.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

ICARDI'YE TALİP YAĞIYOR

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi'nin peşinde birçok takım var. Arjantinli golcü için İtalya ve İspanya'dan 4 takım kadrosunu güçlendirebilmek adına devreye girdi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

ICARDI'YE TALİP YAĞIYOR

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi'nin peşinde birçok takım var. Arjantinli golcü için İtalya ve İspanya'dan 4 takım kadrosunu güçlendirebilmek adına devreye girdi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

MEKSİKA'DAN İSTENİYOR

Sergio Ramos'u transfer ederek dünyada geniş yankı uyandıran Monterrey'in, Cuesta'yı renklerine bağlamak istediği ve İspanyol stoperin durumuna göre ilk 11'de oynatmak istediği ifade edildi.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

YUSUF İÇİN AYRILIK VAKTİ

Rapid Wien'den transfer edildikten sonra bir türlü beklentileri kaşrılayamayan Yusuf Demir konusunda da gereken yapılacak. İlk etapta teklifleri değerlendirmeyi almayı planlayan Cimbom, eğer beklentiler karşılanmazsa fesih yoluna dahi gidebilir. Genç futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

MERTENS BELLİ DEĞİL

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Belçikalı futbolcunun vereceği kararla birlikte bu mevkiye de bir yıldız alınabilir.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

KEREM ALMANYA'YA DÖNEBİLİR

Bu sezon istenilen performansı bir türlü yansıtamayan ve yedek kulübesine mahkum kalan Kerem Demirbay için de Almanya iddiaları her geçen gün güçleniyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun Bundesliga'ya dönebileceği konuşuluyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

SALİH ÖZCAN GÜNDEMDE

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha takviyesi için Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

DORTMUND'A GERİ DÖNDÜ

Kerem'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Bundesliga'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un tecrübeli orta sahası Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Wolfsburg'a kiralanan milli futbolcu, yeterince forma şansı bulamayınca devre arasında Dortmund'a geri döndü.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

PLANLARDA YOK

Alman basınına göre Borussia Dortmund, yeni sezon planlamasında Salih Özcan'a yer vermeyi düşünmüyor ve oyuncu ile yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI

Galatasaray, sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı. Ancak şu an itibarıyla Salih Özcan'ın Türkiye'ye dönmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

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