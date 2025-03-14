Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

Galatasaray cephesi, Osimhen'i takımda tutmak için tüm imkanlarını zorlarken, Suudi Arabistan'dan gelen bu astronomik teklif, transfer yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

MORATA'YA DAVET Galatasaray'da sakatlığını atlatan İspanyol golcü Alvaro Morata'ya bir müjde daha geldi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya'nın UEFAUluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçlarının kadrosunda Alvaro Morata'ya da yer verdi.

MUSLERA BEKLENİYOR Sezon sonu kontratı bitecek olan isimlerden biri olan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili vereceği karar, teknik heyet ve yönetimin de rotasını belirleyecek.

AZ Alkmaar maçının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere; "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" çıkışında bulunan deneyimli eldiven, Uruguay sahillerinden de bir sahil paylaşımı yaparak "yakında" mesajını bırakmıştı.