Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde sürdürdüğü şampiyonluk rekabetinde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, kalan haftalardaki maçlarını da kazanarak kupayı kaldırmak istiyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde sürdürdüğü şampiyonluk rekabetinde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Cimbom, kalan haftalardaki maçlarını da kazanarak kupayı kaldırmak istiyor.
GÜNAY'A 1 MAÇ CEZA
Süper Lig'de Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Günay Güvenç'in cezası belli oldu.
Maçın hakemi Yasin Kol'a gösterdiği sert tepki nedeniyle oyundan ihraç edilen tecrübeli kaleciye, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1 maç men cezası verildi. Bunun yanı sıra, Günay Güvenç 58 bin TL para cezasına da çarptırıldı.
DERBİ TARİHİ AÇIKLANDI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu. Buna göre Cimbom, 2 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda tur mücadelesi verecek.
OSIMHEN'E TEKLİF
Galatasaray formasıyla attığı gollerle takımını zirvede tutan Victor Osimhen, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüplerin radarında olan Nijeryalı golcü için bu kez Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif geldi.
JORGE JESUS HAREKETE GEÇTİ
Sabah'ın haberine göre, Al-Hilal'in yıldız golcüsü Mitrovic'in sağlık sorunları nedeniyle yeni bir forvet arayışına girdiği belirtiliyor. Suudi ekibinin transfer listesinde ilk sıraya Victor Osimhen yazıldığı ifade edilirken, Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro bonservis bedelini ödemeye hazır oldukları öğrenildi.
İŞLER ZORLAŞIYOR
Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak her geçen gün artan talipler, sarı-kırmızılıların bu hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.
İtalyan menajer George Gardi, yıldız oyuncunun transfer sürecinde aktif rol oynarken, beklenenden farklı bir planlama ile Al-Hilal ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Galatasaray cephesi, Osimhen'i takımda tutmak için tüm imkanlarını zorlarken, Suudi Arabistan'dan gelen bu astronomik teklif, transfer yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
MORATA'YA DAVET
Galatasaray'da sakatlığını atlatan İspanyol golcü Alvaro Morata'ya bir müjde daha geldi. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya'nın UEFAUluslar Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçlarının kadrosunda Alvaro Morata'ya da yer verdi.
MUSLERA BEKLENİYOR
Sezon sonu kontratı bitecek olan isimlerden biri olan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili vereceği karar, teknik heyet ve yönetimin de rotasını belirleyecek.
AZ Alkmaar maçının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere; "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz?" çıkışında bulunan deneyimli eldiven, Uruguay sahillerinden de bir sahil paylaşımı yaparak "yakında" mesajını bırakmıştı.
ICARDI'YE TALİP YAĞIYOR
Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi'nin peşinde birçok takım var. Arjantinli golcü için İtalya ve İspanya'dan 4 takım kadrosunu güçlendirebilmek adına devreye girdi.
ICARDI'YE TALİP YAĞIYOR
Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapatan Mauro Icardi'nin peşinde birçok takım var. Arjantinli golcü için İtalya ve İspanya'dan 4 takım kadrosunu güçlendirebilmek adına devreye girdi.
MEKSİKA'DAN İSTENİYOR
Sergio Ramos'u transfer ederek dünyada geniş yankı uyandıran Monterrey'in, Cuesta'yı renklerine bağlamak istediği ve İspanyol stoperin durumuna göre ilk 11'de oynatmak istediği ifade edildi.
YUSUF İÇİN AYRILIK VAKTİ
Rapid Wien'den transfer edildikten sonra bir türlü beklentileri kaşrılayamayan Yusuf Demir konusunda da gereken yapılacak. İlk etapta teklifleri değerlendirmeyi almayı planlayan Cimbom, eğer beklentiler karşılanmazsa fesih yoluna dahi gidebilir. Genç futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
MERTENS BELLİ DEĞİL
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens'in de takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Belçikalı futbolcunun vereceği kararla birlikte bu mevkiye de bir yıldız alınabilir.
KEREM ALMANYA'YA DÖNEBİLİR
Bu sezon istenilen performansı bir türlü yansıtamayan ve yedek kulübesine mahkum kalan Kerem Demirbay için de Almanya iddiaları her geçen gün güçleniyor. Deneyimli orta saha oyuncusunun Bundesliga'ya dönebileceği konuşuluyor.
SALİH ÖZCAN GÜNDEMDE
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kerem Demirbay'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha takviyesi için Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı.
DORTMUND'A GERİ DÖNDÜ
Kerem'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi, Bundesliga'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un tecrübeli orta sahası Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Wolfsburg'a kiralanan milli futbolcu, yeterince forma şansı bulamayınca devre arasında Dortmund'a geri döndü.
PLANLARDA YOK
Alman basınına göre Borussia Dortmund, yeni sezon planlamasında Salih Özcan'a yer vermeyi düşünmüyor ve oyuncu ile yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI
Galatasaray, sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı. Ancak şu an itibarıyla Salih Özcan'ın Türkiye'ye dönmeye ve Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.