Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! "Saçmalık"

Ünlü teknik direktör, röportajındaki Galatasaray sözlerinin ortaya çıkması ile tekrar gündem oldu. Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ekibin sahadan çekilmesi ile yarım kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile ilgili konuştu.

"İNGİLTERE'DE HAYAL EDEBİLİYOR MUSUNUZ?" Mourinho, "Hakemin Galatasaray'a olan sempatisinin çok fazla olması nedeniyle bir takımın maçı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

"DAHA SAÇMA OLANI..." Ayrıca Jose, "Adana Demirspor o hareketi yapmak zorunda kaldı çünkü yaşananlar saçma boyuttaydı ve kendilerine yapılan saygısızlığa sessiz kalamadılar. Daha saçma olanı Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı." sözleri ile sarı kırmızılı rakibini eleştirdi. İşte yayınlanan açıklamalarda dikkat çeken diğer ifadeler...

"KENDİMİ DÜŞÜNMÜYORUM" "Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa elbette dokuz sekizden iyidir ancak ben sadece kulübü düşünüyorum."