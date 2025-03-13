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Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! "Saçmalık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınından Sky Sports'a flaş bir röportaj verdi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından bahseden Portekizli teknik adam, Galatasaray karşısında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 12:05
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers deplasmanında oynayacağı rövanş maçından önce aldığı haber ile sarsıldı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Ada basınından Sky Sports'a verdiği röportaj sebep gösterilerek PFDK'ya sevk edildi.

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

TFF'den yapılan açıklamada Mourinho'nun futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

Jose, olayla ilgili "Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." şeklinde konuşurken o röportajdan dikkat çeken detaylar yayınlandı.

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

Ünlü teknik direktör, röportajındaki Galatasaray sözlerinin ortaya çıkması ile tekrar gündem oldu.

Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ekibin sahadan çekilmesi ile yarım kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı ile ilgili konuştu.

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

"İNGİLTERE'DE HAYAL EDEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Mourinho, "Hakemin Galatasaray'a olan sempatisinin çok fazla olması nedeniyle bir takımın maçı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

"DAHA SAÇMA OLANI..."

Ayrıca Jose, "Adana Demirspor o hareketi yapmak zorunda kaldı çünkü yaşananlar saçma boyuttaydı ve kendilerine yapılan saygısızlığa sessiz kalamadılar. Daha saçma olanı Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı." sözleri ile sarı kırmızılı rakibini eleştirdi. İşte yayınlanan açıklamalarda dikkat çeken diğer ifadeler...

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

"KENDİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa elbette dokuz sekizden iyidir ancak ben sadece kulübü düşünüyorum."

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI ANLAMIYORUM"

"Fenerbahçe'nin Türkiye'de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadıklarını anlamıyorum. Burada şampiyonluğu kazanmaya çalışmak, kendimden çok kulüp ve taraftarlar için daha fazla anlam ifade ediyor. Onlar için çalışıyorum."

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

"EGOMUN AZALDIĞI BİR DÖNEMDEYİM"

"Kariyerimde şu an egomun azaldığı ve içimdeki aidiyet duygusunun büyüdüğü bir dönemdeyim. Dolayısıyla eğer bu kulübün (Fenerbahçe'nin) Türk futbolunun yönünü değiştirebilecek bir şey yapmasına yardımcı olabilirsem, bu benim için harika bir duygu olur."

Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık

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