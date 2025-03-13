Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI Süper Lig'de şampiyonluk için en güçlü takım konumunda bulunan Galatasaray, Antalyaspor maçının ardından Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye gidecek. Sonrasında ise Samsunspor'a konuk olacak. Evinde Bodrum FK'yı ağırlayıp Eyüpspor ile dış sahada karşılaşacak. Sivasspor'u Rams Park'ta yenmek için sahaya çıkacak Aslan, Trabzonspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor'u İstanbul'da konuk edip son deplasman maçında Göztepe ile İzmir'de kapışacak. Kapanışı ise evinde Başakşehir ile yapacak.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Alanyaspor deplasmanında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takımına 3 puan getiren skor katkısını yapan Osimhen, ev sahibi ekibin kendi kalesine attığı golde de aksiyon alanı içerisinde yer aldı.

OYNADIĞI MAÇ KADAR KATKISI VAR Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 karşılaşmada boy gösterdi. 1592 dakika sahada kaldı ve 17 kez ağları sarsıp 4 de asist yaptı. Toplamda 21 defa tabelanın değişmesini sağlamayı başardı.

KISKANDIRDI Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Beşiktaş'ın Altın Ayakkabı apoletli forveti Ciro Immobile ve Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza'yı geride bırakan Victor Osimhen, gol krallığı konusunda da iddialı. Performansıyla he geçen çıtayı daha da yukarı koymaya devam ediyor.