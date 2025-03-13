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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, yıldızlarla dolu kadrosuna yeni eklemeler yaparak seneye de iddialı bir konumda olmayı planlıyor. Gündemdeki isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 18:55
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

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Bu sezon dört kulvarda başladığı macerasında Süper Kupa'yı Beşiktaş'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde de AZ Alkmaar'ı geçemeyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, 28. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Aslan, 2 maç fazlasıyla farkı 10'a çıkarmak arzusunda.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada Alanyaspor'a konuk olan Aslan, rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yendi ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligdeki puanını da 68'e yükseltti.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Süper Lig'de şampiyonluk için en güçlü takım konumunda bulunan Galatasaray, Antalyaspor maçının ardından Beşiktaş derbisi için Dolmabahçe'ye gidecek. Sonrasında ise Samsunspor'a konuk olacak. Evinde Bodrum FK'yı ağırlayıp Eyüpspor ile dış sahada karşılaşacak. Sivasspor'u Rams Park'ta yenmek için sahaya çıkacak Aslan, Trabzonspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor'u İstanbul'da konuk edip son deplasman maçında Göztepe ile İzmir'de kapışacak. Kapanışı ise evinde Başakşehir ile yapacak.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Alanyaspor deplasmanında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takımına 3 puan getiren skor katkısını yapan Osimhen, ev sahibi ekibin kendi kalesine attığı golde de aksiyon alanı içerisinde yer aldı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

OYNADIĞI MAÇ KADAR KATKISI VAR

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 21 karşılaşmada boy gösterdi. 1592 dakika sahada kaldı ve 17 kez ağları sarsıp 4 de asist yaptı. Toplamda 21 defa tabelanın değişmesini sağlamayı başardı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

KISKANDIRDI

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Beşiktaş'ın Altın Ayakkabı apoletli forveti Ciro Immobile ve Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza'yı geride bırakan Victor Osimhen, gol krallığı konusunda da iddialı. Performansıyla he geçen çıtayı daha da yukarı koymaya devam ediyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

GALATASARAY'DA GÖZLER TRANSFERDE

Bir taraftan şampiyonluk mcüadelesinde mutlu sona ulaşmak adına elinden geleni yapan Galatasaray'da diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Cimbom'un yıldız futbolcularının durumları şimdiden merak konusu ve yakından takip ediliyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

ICARDI'YE TALİPLER VAR

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin İstanbul kariyeri yazın sona erebilir. İspanyol medyasında yer alan habere göre Arjantinli yıldıza birkaç takım talip.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

4 KULÜP PEŞİNDE

El Intransigente.com'un haberine göre daha önce İtalya'da forma giyen Mauro Icardi için Roma ve Napoli devrede. İspanya'da da top koşturan deneyimli santrforu Real Sociedad ve Girona da yakından takip ediyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

TORREIRA KALIYOR

Adı sık sık Güney Amerika'da oynama isteğinden dolayı Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Uruguaylı futbolcunun menajeri, Pablo Bentancur, Carve Deportiva'ya açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Bentancur; "Torreira, Galatasaray için hala önemli bir oyuncu. Yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." dedi.

Haberde ayrıca Arjantin temsilcisinin 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu açıklamaların ardından Torreira'nın takımdan ayrılması beklenmiyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

MERTENS AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dönemde fazla şans vermediği Dreis Mertens ile arasının bozuk olduğuna dair çıkan söylentiler hakkında açıklama yaptı. Buruk, Belçikalı futbolcuyla herhangi bir sorunu bulunmadığını söyledi.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Deneyimli futbol adamı, HT SPOR'a yaptığı açıklamada; "Konuyla ilgili bir açıklama yapan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

MUSLERA NET DEĞİL

Sezon sonunda kontratı bitecek isimleren biri olan Fernando Muslera'nın takımdaki durumu da henüz netleşmedi. Uruguaylı kalecinin vereceği karar doğrultusunda yönetim hazırlıklara başladı. Eğer ayrılık yaşanırsa yeni bir kaleci için arayışlar çok fazla sürmeden sonuçlandırılacak. Listede şimdiden bazı alternatifler var.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

CUESTA SÜRPRİZİ

Ara transfer döneminde takıma dahil edilen isimlerden biri olan Carlos Cuesta'nın gösterdiği performans, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kolombiyalı stoperin yaz aylarında takımdan ayrılması gündeme geldi. Ayrıca talibi de çıktı.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

MEKSİKA'DAN İSTENİYOR

Cuesta için Meksika'dan Monterrey devrede. Sergio Ramos'un ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir stoper hamle yapmak isteyen mavi beyazlılar, Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

JAKOBS İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Sezon başında Monaco'dan kiralanan Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlık nedeniyle zorunlu satın alma maddesi üzerinde de çalışmalar yapılacak. Senegalli futbolcudan en az zararla çıkılması planlanıyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

XHAKA LİSTEDE

Galatasaray'ın kadrosuna katma konusunda listesine eklediği isimlerden biri de Granit Xhaka. İsviçreli futbolcu için şartlar zorlanacak. Hedefte bu sezon play-off turunda elenilen Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmek var.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

Todofichajes'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu cezbetmek için reddedilmesi zor bir teklif hazırlıyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

LEVERKUSEN DE İKNA EDİLECEK

Galatasaray, yalnızca Granit Xhaka'yı değil, Bayer Leverkusen'i de ikna edecek güçlü bir teklif hazırlıyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kararlı. Öte yandan, Alman ekibinin de Xhaka'nın ayrılmak istemesi durumunda cazip bir teklif karşısında transfere yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkarak 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Granit Xhaka, takımının 128 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasında büyük rol oynadı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan deneyimli orta saha, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki ön libero, Leverkusen ile 3,5 yıllık daha sözleşmeye sahip.

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

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