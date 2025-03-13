Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! O yıldız için teklif yolda

XHAKA LİSTEDE
Galatasaray'ın kadrosuna katma konusunda listesine eklediği isimlerden biri de Granit Xhaka. İsviçreli futbolcu için şartlar zorlanacak. Hedefte bu sezon play-off turunda elenilen Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmek var.
Todofichajes'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu cezbetmek için reddedilmesi zor bir teklif hazırlıyor.
LEVERKUSEN DE İKNA EDİLECEK
Galatasaray, yalnızca Granit Xhaka'yı değil, Bayer Leverkusen'i de ikna edecek güçlü bir teklif hazırlıyor. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kararlı. Öte yandan, Alman ekibinin de Xhaka'nın ayrılmak istemesi durumunda cazip bir teklif karşısında transfere yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.
DEĞERİ 17 MİLYON EURO
Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkarak 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Granit Xhaka, takımının 128 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasında büyük rol oynadı. Bu sezon ise tüm kulvarlarda 40 resmi maça çıkan deneyimli orta saha, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki ön libero, Leverkusen ile 3,5 yıllık daha sözleşmeye sahip.