Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Heyecanımız artıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte biz de sahada daha coşkulu bir oyun sergiliyoruz. Mayıs ayı yaklaştıkça heyecanımız da artıyor ve bunu maçlara yansıtmaya devam edeceğiz. Şu an Fenerbahçe'nin bir maçı eksik, ancak biz 10 puanlık bir fark yakaladık. Onlar oynayacak ve biz de süreci yakından takip edeceğiz."