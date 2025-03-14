Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Heyecanımız artıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havaların ısınmasıyla birlikte biz de sahada daha coşkulu bir oyun sergiliyoruz. Mayıs ayı yaklaştıkça heyecanımız da artıyor ve bunu maçlara yansıtmaya devam edeceğiz. Şu an Fenerbahçe'nin bir maçı eksik, ancak biz 10 puanlık bir fark yakaladık. Onlar oynayacak ve biz de süreci yakından takip edeceğiz."
Okan Buruk (İHA)
"BÜYÜK MAÇLARDA KONSANTRASYONUMUZ ÜST SEVİYEDE"
Sezon boyunca özellikle büyük maçlarda iyi performans sergilediklerini belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Derbilerde ve zorlu deplasman maçlarında atmosfer bizi motive ediyor ve en iyi oyunumuzu sahaya koyuyoruz. Ancak bazen tam konsantre olamadığımız ortamlarda zorlanabiliyoruz. Önümüzde milli ara var ve bazı oyuncularımız geç dönecek. Osimhen, Davinson ve Cuesta milli takımlarından geç katılacak. Ancak arada çok fazla oyuncumuz olmayacak. Bu süreci hem dinlenerek hem de en iyi şekilde hazırlanarak değerlendireceğiz."