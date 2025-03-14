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Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması!

Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İşte özlediğimiz Galatasaray bu! Bir süredir istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyorduk, ancak artık her maçı bu şekilde oynamak istiyoruz. Taraftarımızın desteği müthişti. Milli ara öncesi böyle bir galibiyet almak bize büyük motivasyon sağladı. İnşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 23:33 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 23:33
Yunus Akgün’den sakatlık açıklaması!

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Yunus Akgün, takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında da övgü dolu sözler sarf ederek; "Osimhen bizim için çok değerli bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Enerjisi çok yüksek ve gerçekten büyük bir golcü. Onun katkısıyla daha da güçleniyoruz. İnşallah aynı performansla devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Yunsu Akgün (AA)Yunsu Akgün (AA)

SAKATLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Karşılaşmada yaşadığı sakatlıkla ilgili soruları da yanıtlayan milli oyuncu, "Evet, bazı ağrılarım var ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Eğer bunu başaramazsam zaten kenara gelirim." diyerek sahada olmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

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