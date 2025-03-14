Yunus Akgün’den sakatlık açıklaması!

Yunus Akgün, takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında da övgü dolu sözler sarf ederek; "Osimhen bizim için çok değerli bir oyuncu. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Enerjisi çok yüksek ve gerçekten büyük bir golcü. Onun katkısıyla daha da güçleniyoruz. İnşallah aynı performansla devam ederiz." ifadelerini kullandı.