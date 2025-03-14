Busenaz Sürmeneli finalde! Hedef 3. şampiyonluk

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, 66 kilo kategorisinde ringe çıktı. Ev sahibi sporculardan Anastasija Lukajic ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibine üstünlük sağlayarak 5-0'lık net bir galibiyet elde etti ve finale yükseldi.

Türk boksunun parlayan yıldızı Busenaz Sürmeneli, final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Finaldeki rakibi, akşam seansında oynanacak karşılaşma sonucunda belli olacak. Dünya şampiyonluk mücadelesi ise 16 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Busenaz Sürmeneli, daha önce 2019 ve 2022 yıllarında dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı. Şimdi ise üçüncü kez şampiyonluk için ringe çıkacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli sporcu, kariyerinde ayrıca Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Oyunları Şampiyonluğu ve Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu gibi büyük başarılara imza attı.