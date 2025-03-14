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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası İstanbul'da açılıyor. Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maçla birlikte 10'a yükseltmek ve psikolojik olarak üstünlüğün keyfini yaşamak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 19:33
Galatasaray’ın Antalyaspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor.

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Galatasaray - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Yunus, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Morata

ANTALYASPOR:

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

17 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Antalyaspor karşısında yakaladığı etkileyici yenilmezlik serisini sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde rakibiyle oynadığı son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

SON YENİLGİ 2016'DA

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla aldı. O tarihten bu yana oynanan 17 lig maçında rakibine üstünlük kuran Cimbom, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 9 gol gördü.

Cimbom, Akdeniz ekibiyle oynadığı son 5 lig maçını da kazandı. Son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik beraberlikle yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

İSTANBUL'DA SADECE 4 BERABERLİK

Galatasaray, sahasında Antalyaspor'a karşı ezici bir üstünlük kurmuş durumda. İstanbul'da iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmanın 17'sini Galatasaray kazanırken, Antalyaspor sadece 4 kez galibiyet elde edebildi. Geriye kalan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Özellikle son yıllarda sahasında rakibine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, iç sahada Antalyaspor'a karşı son yenilgisini Mayıs 2010'da aldı. O tarihten itibaren İstanbul'da oynanan 13 Süper Lig maçında Galatasaray, 9 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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