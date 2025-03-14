Mario Lemina (AA)

SON YENİLGİ 2016'DA

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla aldı. O tarihten bu yana oynanan 17 lig maçında rakibine üstünlük kuran Cimbom, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 9 gol gördü.

Cimbom, Akdeniz ekibiyle oynadığı son 5 lig maçını da kazandı. Son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik beraberlikle yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.