Elif Güneri’den bronz madalya

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İki yıl süren aranın ardından ringlere geri dönen Elif Güneri, büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. 37 yaşındaki milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki madalya koleksiyonunu 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya çıkardı.