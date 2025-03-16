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Elif Güneri'den bronz madalya

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Elif Güneri, +81 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Cair Spor Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda, yarı finalde Çinli rakibi Yilian Zhan ile karşılaşan deneyimli boksör, üç raundun sonunda mağlup olarak final şansını kaybetti.

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 21:58
Elif Güneri’den bronz madalya

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İki yıl süren aranın ardından ringlere geri dönen Elif Güneri, büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. 37 yaşındaki milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki madalya koleksiyonunu 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya çıkardı.

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