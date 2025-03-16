Elif Güneri’den bronz madalya

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcu Elif Güneri, +81 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Cair Spor Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda, yarı finalde Çinli rakibi Yilian Zhan ile karşılaşan deneyimli boksör, üç raundun sonunda mağlup olarak final şansını kaybetti.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 21:57Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 21:58
İki yıl süren aranın ardından ringlere geri dönen Elif Güneri, büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. 37 yaşındaki milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki madalya koleksiyonunu 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya çıkardı.