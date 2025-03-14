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Fenerbahçe ile Urawa Reds anlaşmaya vardı! Cenk Tosun transferi an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertliler, sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun için Japonya ligi temsilcilerinden Urawa Red Diamonds ile el sıkıştı. Milli futbolcunun takımdan ayrılması için geri sayım başladı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 18:30 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 18:59
Fenerbahçe ile Urawa Reds anlaşmaya vardı! Cenk Tosun transferi an meselesi

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TRT Spor'un haberine göre, Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında mutabakata vardı. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun'un kariyerine Japonya'da devam etmesi bekleniyor. Deneyimli golcünün, Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardığı ve transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Acun Ilıcalı (AA)Acun Ilıcalı (AA)

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak başka bir kulüpte forma giyebileceğini ifade etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Japonya'ya transferiyle birlikte Cenk Tosun'un yeni bir maceraya atılması beklenirken, Urawa Red Diamonds taraftarları da transferin resmiyet kazanmasını heyecanla bekliyor.

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