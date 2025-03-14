Fenerbahçe ile Urawa Reds anlaşmaya vardı! Cenk Tosun transferi an meselesi

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun'un kariyerine Japonya'da devam etmesi bekleniyor. Deneyimli golcünün, Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardığı ve transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds , 33 yaşındaki Cenk Tosun'un transferi için Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında mutabakata vardı. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından oyuncunun geleceğinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı (AA)

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak başka bir kulüpte forma giyebileceğini ifade etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan tecrübeli forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Japonya'ya transferiyle birlikte Cenk Tosun'un yeni bir maceraya atılması beklenirken, Urawa Red Diamonds taraftarları da transferin resmiyet kazanmasını heyecanla bekliyor.