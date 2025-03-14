Alvaro Morata’nın golünde Victor Osimhen detayı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 28. haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, ilk devrede rakibine karşı 3 farklı öne geçti. Karşılaşmanın ikinci golü Alvaro Morata'dan geldi. Antalyasporlu Safuri'nin eline çarpan top sonrasında kazanılan penaltıyı İspanyol futbolcu ağlarla buluşturdu.

Penaltı öncesinde ise Victor Osimhen detayı dikkat çekti. Nijeryalı futbolcusu, takımın penaltıcısı olmasına rağmen yıldız forveti çağırdı ve beyaz noktaya gitmesini söyledi.

Bu davranış sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.