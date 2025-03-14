Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da Rangers maçının ardından VAR hakemiyle ilgili açıklama geldi.



Portekizli teknik adam, "VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Boekel. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.

TARİH DİREKTEN DÖNDÜ Fenerbahçe, İskoçya'da mucizeyi başaramadı.



1959'dan bu yana Avrupa'da mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçı kaybettiği 34 eşleşmenin 33'ünde elenmekten kurtulamazken dün tarih bir kez daha tekerrür etti.



Kanarya, 3-1'in rövanşında Ibrox Park'ta Rangers'a penaltılarda boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, bunu sadece bir kez 1998-99'da Göteborg'a karşı başarmıştı. UEFA Kupası ön elemesinde İsveç temsilcisine ilk maçta 2-1 kaybederken Kadıköy'de 1-0 ile turlamıştı.



Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho da Avrupa'da ilk maçı kaybettiği 6 eşleşmede de tur atlarken 7. maçında Fenerbahçe'de sahadan mutlu sonla ayrılamadı.



"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"



Fenerbahçe teknik patronu Mourinho şöyle konuştu: "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyun olarak rakibe büyük fark attık. Kafamdan çok şey geçiriyorum ama UEFA bana ceza verir. Çok büyük hayal kuruyordum daha önce bunu beş kere başardım. Bir gülümsemeyle hayata devam etmeye çalışacağız."

SZYMANSKI YETMEDİ İskoçya'da Sebastian Szymanski'nin skorer oyunun tura yetmedi.



Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini Rangers'a atan Fenerbahçeli oyuncu, ağları en son 9 Şubat'ta havalandırmıştı. Polonyalı yıldız, böylelikle 32 gün sonra golle tanıştı.

