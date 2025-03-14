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Fenerbahçe'de ipler koptu! 8 ayrılık birden

Fenerbahçe'de Rangers maçının ardından bazı isimler de gözden düştü. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler tam 8 isimle yollarını ayıracak. İşte yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmeyen o isimler...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:58
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş karşılaşmasında Glasgow Rangers ile kozlarını paylaştı.

Kanarya, 3-1'lik yenilginin ardından tur umutlarını penaltı atışlarına kadar götürse de üst tura çıkamadı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

4 KEZ PENALTI BEKLEDİK

Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geldiği maçta dört kez penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın VAR hakemi Espen Eskas, tüm pozisyonlarda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, penaltı beklenilen pozisyonlarda hakeme büyük itirazlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyonların hiçbirinde orta hakem Espen Eskas'a izleme tavsiyesinde bulunmadı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

TÜRKİYE'DE DE GÖREV ALDI

Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Türkiye'de de görev aldı. Boekel, Galatasaray'ın geçen sezon Konyaspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçta ve sarı-kırmızılıların bu sezon 27. haftada Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldiği maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da Rangers maçının ardından VAR hakemiyle ilgili açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, "VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Boekel. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

TARİH DİREKTEN DÖNDÜ

Fenerbahçe, İskoçya'da mucizeyi başaramadı.

1959'dan bu yana Avrupa'da mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçı kaybettiği 34 eşleşmenin 33'ünde elenmekten kurtulamazken dün tarih bir kez daha tekerrür etti.

Kanarya, 3-1'in rövanşında Ibrox Park'ta Rangers'a penaltılarda boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, bunu sadece bir kez 1998-99'da Göteborg'a karşı başarmıştı. UEFA Kupası ön elemesinde İsveç temsilcisine ilk maçta 2-1 kaybederken Kadıköy'de 1-0 ile turlamıştı.

Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho da Avrupa'da ilk maçı kaybettiği 6 eşleşmede de tur atlarken 7. maçında Fenerbahçe'de sahadan mutlu sonla ayrılamadı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe teknik patronu Mourinho şöyle konuştu: "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyun olarak rakibe büyük fark attık. Kafamdan çok şey geçiriyorum ama UEFA bana ceza verir. Çok büyük hayal kuruyordum daha önce bunu beş kere başardım. Bir gülümsemeyle hayata devam etmeye çalışacağız."

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

SZYMANSKI YETMEDİ

İskoçya'da Sebastian Szymanski'nin skorer oyunun tura yetmedi.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini Rangers'a atan Fenerbahçeli oyuncu, ağları en son 9 Şubat'ta havalandırmıştı. Polonyalı yıldız, böylelikle 32 gün sonra golle tanıştı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

EN SON AĞUSTOS 2023'TE

Ağustos 2023 Maribor deplasmanından bu yana ilk Avrupa kupası golünü Rangers'a atan Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutunu gole çevirmeyi başardı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

DEIVID'İN ARDINDAN İLK KEZ

Rangers'a karşı 2 gol atan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008 - Sevilla) bu yana Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında deplasmanda iki gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

ALKIŞLAR İRFAN'A

Sarı-Lacivertliler'de İrfan Can Eğribayat kalesinde devleşti ama yetmedi.

Dominik Livakovic'in sakatlığıyla birlikte formayı Mourinho'dan devralan İrfan Can, performansıyla damga vurdu. Rangerslı futbolculara gol izni vermeyen başarılı filebekçisi, 3'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere tam 9 kurtarışa imza attı.

Öte yandan 26 yaşındaki kaleci, seri penaltı atışlarında da bir kurtarış yaptı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

2.5 MİLYON EURO ELDEN KAÇTI

Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı.

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

BAZI İSİMLER KREDİSİNİ TÜKETTİ

Öte yandan Fenerbahçe'de Rangers maçının ardından bazı isimler de gözden düştü.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler tam 8 isimle yollarını ayıracak.

İşte yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmeyen o isimler...

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

DUSAN TADIC

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

SAINT-MAXIMIN

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

OSAYI SAMUEL

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

CENK TOSUN

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

RODRIGO BECAO

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

BURAK KAPACAK

Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden

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