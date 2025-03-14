Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da İtalya, 25 Mart Salı günü ise Romanya'nın Targovişte kentinde sahaya çıkacak. Bu iki mücadele, millilerin Elit Lig'deki son maçları olacak.

Milli takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, 16 Mart Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Kavacık'taki Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek.

Teknik direktör Erdal Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Mehmet Şamil Öztürk (Bellona Kayserispor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

Defans: Yiğit Fidan (Uğur Okulları İstanbulspor), Yiğit Karademir (Osnabrück), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Eren Tunalı (Ahlatcı Çorum FK), Muhammet Onur Başyiğit (Motolux 68 Aksarayspor), Emir Tintiş, Emirhan Parmaksız (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Burhan Ersoy (Adana Demirspor)

Orta saha: Yusuf Sertkaya (Central Hospital Ümraniyespor), Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Şahin Dik (Giresunspor), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emre Thomas Topçu (Longford Town)

Forvet: İlkan Sever (Erzurumspor FK), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor), Batuhan Çelik (Central Hospital Ümraniyespor), Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor)