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Gabriel Sara'ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor

Championship’te lider olan Sheffield’ın Premier Lig’e çıkması halinde 25 yaşındaki yıldız için Galatasaray ile masaya oturacağı öğrenildi. İngiliz ekibinin 2 yıldır Sara’yı yakından takip ettiği de belirlendi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Gabriel Sara’ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor

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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, İngilizler'in takibinden çıkmıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Championship Ligi ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Sambacı için İngilizler yeniden devrede.

Gabriel Sara'ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gabriel Sara'ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Championship Ligi lideri Sheffield United'ın Gabriel Sara'yı transfer etmek için kolları sıvadı. Sheffield, 25 yaşındaki oyuncu Norwich City'de forma giyerken de transferde istekliydi. Ancak o dönem maddi durumları iyi olmadığı için resmi teklifte bulunmadılar. İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.

Gabriel Sara'ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gabriel Sara'ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sheffield United, 37 maç sonunda 77 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen Sara, 2 gol atarken 7 de asit yaptı. Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Yıldız futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiriyor. Ancak sezon sonunda gelmesi muhtemel astronomik teklif sonrası Galatasaray Yönetimi'nin tavrı merak ediliyor.

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Gabriel Sara’ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor
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