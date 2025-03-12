Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza

"ORGANİZASYON OLARAK KÖTÜYDÜK"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı sonrası Fred'in eksikliğine değindi. Portekizli teknik direktör, daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı oyuncusu için "Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında çok hissettik" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezon aldığı 7 beraberliğin 4'ünde Fred'siz oynadı. Kariyerine Brezilya ekiplerinden SC Internacional'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonu başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e gitti.



2018-19'da 59 milyon euroya M.United'ın yolunu tutan Fred, geçen sezon 9.74 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.

MOURINHO ŞAŞKINLIĞI Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.



Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.



İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.



79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dediği öğrenildi.



Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.

FILIP KOSTIC GELİŞMESİ Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak.



Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.



