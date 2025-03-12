Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasretine son vermek istiyor. Ligin son haftasında Antalyaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı lacivertliler, puan farkını İndirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasretine son vermek istiyor. Ligin son haftasında Antalyaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı lacivertliler, puan farkını İndirdi.
RANGERS MORALLERİ BOZDU
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hedefiyle Rangers karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, ağır favori olduğu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Rangers'ın 2 golü de ofsayta takılırken, oynanan futbol camiada memnuniyetsizlik yarattı.
25 MAÇ SONRA İLK
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
AVRUPA'DA DA İLK KEZ
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.
Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.
Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.
LIVAKOVIC KARARI
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.
İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.
2 İSME TEPKİ
Fred'in yokluğunda Amrabat-Szymanski orta saha ikilisinin hataları pahalıya patladı.
Polonyalı gereksiz çalım tercihleriyle topu kaptırıp ilk gole davetiye çıkardı. Amrabat ise temponun çok altında kaldı.
Faslı oyuncunun savunmaya geri dönüşte yaşadığı sorunu değerlendiren Rangerslı oyuncular ilk yarıda 10 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi, 42'deki kontratak ikinci golü getirdi.
Amrabat ve Szymanski'nin performansları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
FRED'SİZ OLMUYOR
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik skorla kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.
Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Fred, zorlu müsabakada forma giyemedi. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ve orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Sambacı oyuncunun yokluğu her zaman hissedildi.
Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, alınan 6 mağlubiyetin 4'ünde sahaya Fred'siz çıktı. Bu istatistiğin bu sezon da benzer bir şekilde olduğu görüldü.
KRİTİK MÜCADELELERDE YOKTU
Mourinho'nun gelmesiyle önceki yıla göre farklı bir rol üstlenen Fred, yine takımın en önemli isimlerinden biri.
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği 6 maçın 3 tanesinde forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ismi yazılmayan Fred, 2-1 kaybedilen Lille mücadelesinde yoktu.
Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasında da sarı kart cezalısı olması sebebiyle şans bulamadı. Fred, son olarak geçen Perşembe Rangers'a karşı 3-1'lik yenilginin alındığı müsabakada sahada olamadı.
"ORGANİZASYON OLARAK KÖTÜYDÜK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı sonrası Fred'in eksikliğine değindi. Portekizli teknik direktör, daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı oyuncusu için "Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında çok hissettik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezon aldığı 7 beraberliğin 4'ünde Fred'siz oynadı. Kariyerine Brezilya ekiplerinden SC Internacional'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonu başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e gitti.
2018-19'da 59 milyon euroya M.United'ın yolunu tutan Fred, geçen sezon 9.74 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.
MOURINHO ŞAŞKINLIĞI
Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.
Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.
İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.
79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.
SOYUNMA ODASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI
Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dediği öğrenildi.
Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.
FILIP KOSTIC GELİŞMESİ
Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.
2 GOL 6 ASİST
Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.
JUVENTUS'A YENİ TEKLİF
Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.
OPSİYON 6 MİLYON
Kostic'in 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.
VLAHOVIC BOMBASI
Juventus'ta yedek durumuna düştüğü için mutsuz olan Vlahovic için sarı lacivertli yöneticiler gözünü karartmış durumda.
İtalyan basını, sarı lacivertlilerin sözleşmesi 2026'da bitecek olan Vlahovic için servet ödemeye hazırlandığını duyurdu.
Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattını takviye etmek isteyen Kanarya, Vlahovic'i çok yakın markaja almış durumda.
Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldızı ikna konusunda vatandaşı Tadic de devreye girecek.
Juventus'un Ocak 2022'de 83.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği 1.90 boyundaki futbolcu, bu sezon oynadığı 31 maçta 14 gol atıp, 2 asist yaptı.