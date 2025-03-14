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Thomas Reis'ten Fenerbahçe açıklaması

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 16:28
Thomas Reis’ten Fenerbahçe açıklaması

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Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada baskılı oyun planladıklarını söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers FC ile 120 dakika mücadele ettiğini hatırlatan Reis, "Fenerbahçe 120 dakika oynadığı için çok fazla enerji sarf etti. Bu bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir maç sergiledi. Özellikle ikinci yarıda net pozisyonları vardı. 120 dakika maç oynadıktan sonra penaltılarda kaybetmek ebetteki Fenerbahçe adına üzücü olmuştur. Bundan sonra ligi daha çok asılacaklarını ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edecekleri düşüncesindeyim. Onların öz güveni olduğu gibi benim takımımın da öz güveni yerinde, nasıl bir karşılaşma olacak bakacağız." diye konuştu.

Ligde ikas Eyüpspor ile aralarında 7 puan fark bulunduğunu hatırlatan Reis, Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verdiklerini belirtti.

"1 PUAN BİLE EKSTRA OLACAKTIR"

Reis, futbolcuları Fenerbahçe karşısında öz güvenle mücadele etmeleri konusunda uyardıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Baskılı bir oyun sergilemek istiyoruz Fenerbahçe karşısında... Avrupa Ligi'nden döndükleri için yorgun olabilirler. Ancak onlar çok iyi takım. Onlar da bizim karşımızda baskılı oynamaya çalışacaklar. Dünkü maçın sonucuna baktığımızda açıkçası Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Çünkü Avrupa'da mücadele edecek her hangi bir Türk takımı yok. Bu sebepten dolayı üzücü oldu diyebilirim. Fenerbahçe ligin geri kalan kısmında şampiyon olmak için lige daha çok asılacaktır. Bizim ise bu karşılaşmada daha öz güvenli oynamamız gerekiyor. Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak istiyoruz. Mutlaka bu zor olacaktır, çünkü Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligde en iyi takımlardan... Stat ful olacaktır, harika bir takıma karşı oynayacağız, harika bir hocaya karşı oynayacağız. Bizim de böyle bir atmosferde ve böyle takıma karşı oynamaktan dolayı zevk almamız gerekiyor. 1 puan bile alsak bizim için ekstra bir değeri olacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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