Milan Skriniar'ın açıklanmayan transfer detaylarına TAKVİM ulaştı. 30 yaşındaki savunmacının sezon sonunda 13 milyon Euro şarta bağlı opsiyonu bulunuyor.

Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu doğrultuda Fenerbahçe sezon bitiminde Slovak stoperin bonservisini PSG'den alacak. Skriniar'ın Sarı-Lacivertli takımın maçlarında süre alması transferdeki şartı ortadan kaldıran diğer bir detay. Ayrıca yıldız oyuncunun Kanarya'da kariyerine devam etmek istediği biliniyor.

Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 1.88'lik stoperin PSG ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde Milan Skriniar'ı yarım sezonluk Fransız kulübünden kiralık kadrosuna katmıştı.

Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe o dönemde ezeli rakibi Galatasaray'a bu transferde büyük bir çalım atmıştı. Jose Mourinho Skriniar'ın transferiyle ilgili "Transferi esas bitiren sportif direktörümüz Mario Branco oldu" diye konuşmuştu. Slovak defans, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 10 resmi karşılaşmada forma giyerken toplamda 2 asist yapmayı başarmıştı.