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Trabzonspor'da Şenol Güneş için karar verildi! Antrenmana çıkmayacak

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a yenilen Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş'in geleceği ile ilgili gerçekleştirilen toplantıdan karar çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 15:04 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 15:04
Trabzonspor’da Şenol Güneş için karar verildi! Antrenmana çıkmayacak

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Papara Park'ta oynanan Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor'a 2-1 yenileren taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, Şenol Güneş ile yollarını ayırma noktasına geldi.

Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adama sportif direktörlük teklifinde bulunan yönetim, teknik direktörlük arayışlarına başlayacak. Güneş ise 16.00'daki antrenmana çıkmayacak. Ancak kendisine yapılan öneri sonrasında kararını vermiş değil.

Antrenmanı ise Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'in yönetmesi bekleniyor.

Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

PERFORMANSI

Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.