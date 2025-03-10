Trabzonspor’da Şenol Güneş için karar verildi! Antrenmana çıkmayacak

Papara Park'ta oynanan Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Hatayspor'a 2-1 yenileren taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, Şenol Güneş ile yollarını ayırma noktasına geldi.
Sabah'ın haberine göre deneyimli teknik adama sportif direktörlük teklifinde bulunan yönetim, teknik direktörlük arayışlarına başlayacak. Güneş ise 16.00'daki antrenmana çıkmayacak. Ancak kendisine yapılan öneri sonrasında kararını vermiş değil.
Antrenmanı ise Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'in yönetmesi bekleniyor.
Şenol Güneş (AA)
PERFORMANSI
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.