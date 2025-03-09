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Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek bay geçen Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkarmak ve kayıpsız şekilde yoluna devam etmek amacında. Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 20:26
Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'un konuğu oluyor. Akdeniz deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefleyen Cimbom hem son karşılaşmalarda aldığı kötü sonuçları unutturmak hem de kalan haftalar için yeni bir sayfa açmak arzusunda.

CANLI TAKİP

Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Fatih, Vilhena, Makouta, Cordova, Sporar

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Morata, Osimhen

Galatasaraydan transfer çıkarması! 3 yıldız için takipGalatasaraydan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip
Galatasaray'dan transfer çıkarması! 3 yıldız için takip

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

BU SEZON NAMAĞLUP

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Galatasaray, oynadığı 25 maçta 20 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 65 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Rakip Corendon Alanyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 31 puana ulaştı. Akdeniz temsilcisi, 27. hafta öncesinde Süper Lig'de 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılmıştı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İKİ SAKAT VAR

Süper Lig'de liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, bu zorlu mücadelede forma giyemiyor. Teknik ekibin sağlık durumlarını yakından takip ettiği iki futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

GALİBİYETE HASET KALDI

Süper Lig lideri Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda aldıktan sonra galibiyet hasreti yaşıyor.

Bu süreçte 2 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkan Cimbom, sahadan eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar, Türkiye Kupası'nda ise TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı.

Roland Sallai (AA)Roland Sallai (AA)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Corendon Alanyaspor arasındaki rekabette sarı-kırmızılı ekip üstünlük kurdu. Geride kalan 17 maçın 11'ini Galatasaray kazanırken, Alanyaspor 3 kez galip geldi. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu süreçte Galatasaray rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 17 golle karşılık verdi.

Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray önde! Akdeniz ekibinin sahasında oynanan 8 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazandı. Ev sahibi ekip sahasında sadece 1 kez galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray 18, Alanyaspor ise 11 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu üstünlüğünü devam ettirerek Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

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