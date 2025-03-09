Alanyaspor - Galatasaray | CANLI

Mario Lemina (AA) BU SEZON NAMAĞLUP Süper Lig'de bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Galatasaray, oynadığı 25 maçta 20 galibiyet ve 5 beraberlik alarak yenilgisiz yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 65 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Rakip Corendon Alanyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 31 puana ulaştı. Akdeniz temsilcisi, 27. hafta öncesinde Süper Lig'de 12. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılmıştı.

Victor Osimhen (AA) İKİ SAKAT VAR Süper Lig'de liderlik mücadelesini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, bu zorlu mücadelede forma giyemiyor. Teknik ekibin sağlık durumlarını yakından takip ettiği iki futbolcu, Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Davinson Sanchez (AA) GALİBİYETE HASET KALDI Süper Lig lideri Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda aldıktan sonra galibiyet hasreti yaşıyor. Bu süreçte 2 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkan Cimbom, sahadan eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar, Türkiye Kupası'nda ise TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı.

Roland Sallai (AA) İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Corendon Alanyaspor arasındaki rekabette sarı-kırmızılı ekip üstünlük kurdu. Geride kalan 17 maçın 11'ini Galatasaray kazanırken, Alanyaspor 3 kez galip geldi. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Galatasaray rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 17 golle karşılık verdi. Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray önde! Akdeniz ekibinin sahasında oynanan 8 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazandı. Ev sahibi ekip sahasında sadece 1 kez galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 18, Alanyaspor ise 11 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu üstünlüğünü devam ettirerek Alanya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.