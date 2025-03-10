Simone Inzaghi’den Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler

"Bu maç bizim için çok önemli. Avrupa'da ilk sekize girme hedefimiz doğrultusunda, sahamızda ve taraftarımızın desteğiyle mutlaka kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Göreve geldiğim günden bu yana takım içinde oluşturduğumuz uyum, başarımızın temel taşlarından biri. Teknik ekip, oyuncular, kulüp yönetimi ve taraftarlarımızla güçlü bir birliktelik kurduk. Başarıya ulaşmak ve kupalar kazanmak için bu birlikteliği sürdürmeliyiz."

Simone Inzaghi (AA)

"ÜÇ KUPA HEDEFİMİZ VAR"

İnter'in ligdeki durumuna da değinen Inzaghi, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere üç kulvarda da iddialı olduklarını vurguladı:

"Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmak istiyoruz. Avrupa'da başarıya ulaşmak, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Ancak ligde de güçlü rakiplerimiz var. Atalanta ve Napoli, lider olmamıza rağmen bizi yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra, İtalya Kupası da bizim için önemli. Sezonun sonuna kadar hedefimiz üç kupayı da kazanmak olacak. Ancak şu an için adım adım ilerlemeli ve her maçı tek tek düşünmeliyiz."