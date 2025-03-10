Arda Turan’dn Galatasaray ve Atletico Madrid itirafı

Arda Turan (AA)

İşte Turan'ın sözleri

"Bir teknik direktör olarak böyle bir hayat süreceğimi düşünmemiştim. Eğer çalışmak istiyorsanız, 24 saat çalışabilirsiniz. Bu öyle bir iş ki. Her zaman düşünüyorsunuz. 11 oyuncunuz, 11 rakibiniz, beş değişiklik hakkınız var. Detaylara girersem, 24 saat yeterli değil. Guardiola, Klopp, Arteta, onlar bu sporun dahileri ve onları takip etmeye, oynanan tüm farklı sistemleri görmeye çalışıyorsunuz ama diğer yandan Barcelona'dan eski teknik direktörüm Luis Enrique var. PSG'de Kylian [Mbappe], Messi ya da diğer oyuncularla ne yaptığına bakmıyorum, İspanya milli takımıyla ne yaptığına bakıyorum. Takımı yarı finalde (2021'de) İtalya'ya yenildi ama harika, harika bir maçtı. Ofansif olarak Luis Enrique benim idolüm. Kişisel olarak da onu seviyorum. O benim kalbimde. Eğer bir sorunu varsa bunu yüz yüze söyler, doğru şekilde. Sert, adil. Geçen yıl eşim ve çocuklarım Türkiye'nin güneyinde bir teknede tatildeydiler. Benim tekneme doğru yüzdü ve 'Arda!' diye bağırdı. Ben orada değildim. Beni görmeye geldi."

"Ailemden gelen her şeye sahiptim. Babam Türk Hava Yolları'nda yer hizmetlerinde çalışıyordu. Annem ev hanımıydı. İkisi de iyi birer Galatasaray taraftarıydı. Galatasaray benim en büyük aşkım. Belki River Plate ya da Boca Juniors'ı tutan biri anlayabilir. Ben 11 yaşındayken top toplayıcı oldum. Ünlü bir top toplayıcı! Topu [John Arne] Riise'ye verdim, o da Emile Heskey'e verdi ve gol oldu. Hata yaptığım için çok hayal kırıklığına uğramıştım. Georgi Hagi'nin Galatasaray'daki son maçından bir fotoğraf da var. Golü atmıştı ve golü alkışlayan bir top toplayıcı çocuk vardı. Ben!"

"Galatasaray'a gençken katıldım. Mahallede oynuyordum. Sakatlanmıştım ve kenarda oturuyordum. Dokuz yaşındaydım. Bir çocuk bana geldi ve 'Futbol oynamak ister misin?' dedi. Ben de ona Galatasaray'da oynamanın hayalim olduğunu söyledim. Bana Galatasaray akademisi için bir kart verdi. Gittim ve seçildim. Haziran 99. Ağustos ayında kötü bir deprem oldu. Kötü bir dönemdi, birçok insan öldü. Geceleri insanlar için dua ederdim, ama aynı zamanda benim zamanım geldiğinde sadece bir antrenmanda başarılı olmak için de dua ederdim. Hayattan tek istediğim buydu, tek bir antrenmanda iyi oynamak. Eylül ayında, ilk antrenmanımız."

"Ben de iyi bir öğrenciydim ama Galatasaray maç kaybettiğinde duygusal olarak darmadağın oluyordum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı destekleyen arkadaşlarım vardı. Ben de diğer takımların haklarına ve diğer takımlara saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet iyi bir dönemden geçmiyor. Saha içinde olanlardan ziyade saha dışında olanları konuşuyoruz ve bu iyi bir şey değil."