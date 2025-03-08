Fenerbahçe’nin ilk transferi o olacak! Bonservisi de belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasretine son vermek istiyor. Ligin son haftasında Antalyaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı lacivertliler, puan farkını 4'e indirdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasretine son vermek istiyor. Ligin son haftasında Antalyaspor karşısında rahat bir galibiyet alan sarı lacivertliler, puan farkını 4'e indirdi.
RANGERS MORALLERİ BOZDU
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final hedefiyle Rangers karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, ağır favori olduğu mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Rangers'ın 2 golü de ofsayta takılırken, oynanan futbol camiada memnuniyetsizlik yarattı.
25 MAÇ SONRA İLK
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
AVRUPA'DA DA İLK KEZ
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.
Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.
Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.
LIVAKOVIC KARARI
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can Eğribayat, iyi bir performans ortaya koymuştu.
İrfan Can, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı. Ancak 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçta performansıyla tartışma yarattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gelişmenin ardından Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalede Dominik Livakovic'e forma vermeyi planlıyor.
2 İSME TEPKİ
Fred'in yokluğunda Amrabat-Szymanski orta saha ikilisinin hataları pahalıya patladı.
Polonyalı gereksiz çalım tercihleriyle topu kaptırıp ilk gole davetiye çıkardı. Amrabat ise temponun çok altında kaldı.
Faslı oyuncunun savunmaya geri dönüşte yaşadığı sorunu değerlendiren Rangerslı oyuncular ilk yarıda 10 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi, 42'deki kontratak ikinci golü getirdi.
Amrabat ve Szymanski'nin performansları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
FRED'SİZ OLMUYOR
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik skorla kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.
Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Fred, zorlu müsabakada forma giyemedi. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ve orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Sambacı oyuncunun yokluğu her zaman hissedildi.
Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, alınan 6 mağlubiyetin 4'ünde sahaya Fred'siz çıktı. Bu istatistiğin bu sezon da benzer bir şekilde olduğu görüldü.
KRİTİK MÜCADELELERDE YOKTU
Mourinho'nun gelmesiyle önceki yıla göre farklı bir rol üstlenen Fred, yine takımın en önemli isimlerinden biri.
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon kaybettiği 6 maçın 3 tanesinde forma giymedi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ismi yazılmayan Fred, 2-1 kaybedilen Lille mücadelesinde yoktu.
Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Athletic Bilbao karşılaşmasında da sarı kart cezalısı olması sebebiyle şans bulamadı. Fred, son olarak geçen Perşembe Rangers'a karşı 3-1'lik yenilginin alındığı müsabakada sahada olamadı.
"ORGANİZASYON OLARAK KÖTÜYDÜK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Rangers maçı sonrası Fred'in eksikliğine değindi. Portekizli teknik direktör, daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı oyuncusu için "Orta sahada Fred'in eksikliğini organizasyon anlamında çok hissettik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler, geçen sezon aldığı 7 beraberliğin 4'ünde Fred'siz oynadı. Kariyerine Brezilya ekiplerinden SC Internacional'de başlayan tecrübeli oyuncu, 2013-14 sezonu başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'e gitti.
2018-19'da 59 milyon euroya M.United'ın yolunu tutan Fred, geçen sezon 9.74 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye imza attı.
MOURINHO ŞAŞKINLIĞI
Fenerbahçe'de dikkat çeken konulardan biri teknik direktör Jose Mourinho'nun kararları oldu.
Karşılaşmadan önce turun çift ayaklı bir eşleşme olduğunu söyleyen Mourinho, buna rağmen Rangers karşısında 1-2 geride kapatılan ilk yarının ardından çok erken risk aldı.
İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek'i oyundan alan Mourinho, genç futbolcu yerine Anderson Talisca'yı oyuna dahil etti. Portekizli teknik adam, 54. dakikada ise bu kez Sebastian Szymanski yerine Alan Saint-Maximin'i sahaya sürdü.
79'daki Mert Müldür - İrfan Can Kahveci değişikliği ile iyice risk alan Mourinho, Vaclav Cerny'nin 81. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Jose Mourinho'nun Rangers maçında çok erken risk alması taraftarlarda şaşkınlığa neden oldu.
SOYUNMA ODASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI
Jose Mourinho'nun soyunma odasında; "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüzde bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" dediği öğrenildi.
Oyuncular da hep birlikte birbirlerine tur sözünü verdi.
GÜNDEM TEKRAR SAĞLIK HEYETİ
Fenerbahçe'deki sakatlık çilesi bitmek bilmiyor. Sakatlıktan dönen oyuncular bir bir yeniden sakatlanıyor. Glasgow Rangers karşısında da bu duruma düşen isim Çağlar Söyüncü oldu.
Tecrübeli stoper, ligdeki Alanyaspor mücadelesinin 12'nci dakikasında uyluk bölgesinden sakatlanmış ve 4 mücadelede forma giyememişti. Galatasaray derbisiyle birlikte yeniden formasına kavuşan Çağlar, Rangers mücadelesinin 12'nci dakikasında yine aynı sakatlığı yaşadı.
Fenerbahçe'de daha önce Osayi-Samuel, ayak bileğinden sakatlık yaşamış, döndükten bir süre sonra yeniden ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te de üst adale yırtığı oluşmuş, Konya mücadelesi sonrasında tecrübeli eldivenin sakatlığı nüksetmişti.
Oyuncuların aynı sakatlıkları tekrar tekrar yaşamalarının ardından gözler yeniden sağlık heyetine döndü. Fenerbahçe, sağlık heyeti tekrardan sorgulanmaya başlandı.
KARANLIK GÖNDERİLMİŞTİ
Fenerbahçeli futbolcular geçen sezon birçok kez sakatlık yaşamış, yönetim sezon sonunda doktor Ertuğrul Karanlık'la yollarını ayırmış ve takımı, Ahmet Kulduk ile Osman İlhan'a emanet etmişti. Ancak iki isim de nükseden sakatlıkları sonrası eleştiriliyor.
TEDAVİ BAŞLADI
Fenerbahçe, sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
FILIP KOSTIC GELİŞMESİ
Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacak.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.
2 GOL 6 ASİST
Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.
JUVENTUS'A YENİ TEKLİF
Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.
OPSİYON 6 MİLYON
Kostic'in 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.