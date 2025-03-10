Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmaların tamamında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş , kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ayrıca, 2019-2020 sezonunda Gaziantep'te oynanan ve ev sahibi ekibin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele, takımlar arasındaki en gollü karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş , rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Gaziantep FK ise en büyük zaferini 2020-2021 sezonunda sahasında oynanan maçta 3-1 kazanarak yaşadı.

Joao Mario (İHA)

KUPADA 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda da 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 4 kez galip gelirken, Gaziantep FK 1 galibiyet elde etti.

Beşiktaş, kupadaki bu karşılaşmalarında rakip fileleri 13 kez sarsarken, Gaziantep ekibi ise 3 gol kaydetti. Kupadaki en gollü mücadele, Beşiktaş'ın sahasında 5-0'lık skora ulaştığı karşılaşma oldu.