Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
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Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert | Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku | Gedson, Chamberlain | Rashica, Rafa, Mario | Immobile.
Gaziantep FK: Burak | Viana, Arda, Husic | Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke | Boateng, Kozlowski
KARTAL 4. SIRADA
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 24 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 8 kez berabere kaldı ve 4 mağlubiyetle toplamda 44 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Gaziantep FK ise 24 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 11. basamakta bulunuyor.
SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, son 4 lig müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüp spor'u 3-1 ile geçen "Kara Kartal", 26. haftada Bellona Kayserispor'u da 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Ayrıca siyah-beyazlı ekip, son 9 lig mücadelesinde 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir seri yakalamayı başardı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşısında iki oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlık süreci devam eden Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal, kadroda yer almıyor.
3 YILDIZ SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü oyuncu Ciro Immobile, bu karşılaşmada kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında takımlarını yanlız bırakacak.
12. KEZ KARŞI KARŞIYALAR
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 12. kez karşılaşacak. Geride kalan 11 müsabakada Beşiktaş 5 kez galip gelirken, Gaziantep ekibi 3 kez kazandı. 3 mücadelede ise taraflar sahadan berabere ayrıldı.
Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 16 kez havalandırırken, Gaziantep FK ise 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
EVİNDE YENİLMİYOR
Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmaların tamamında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
EN FARKLI KARŞILAŞMALAR
Beşiktaş, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Gaziantep FK ise en büyük zaferini 2020-2021 sezonunda sahasında oynanan maçta 3-1 kazanarak yaşadı.
Ayrıca, 2019-2020 sezonunda Gaziantep'te oynanan ve ev sahibi ekibin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele, takımlar arasındaki en gollü karşılaşma olarak dikkat çekiyor.
KUPADA 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda da 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 4 kez galip gelirken, Gaziantep FK 1 galibiyet elde etti.
Beşiktaş, kupadaki bu karşılaşmalarında rakip fileleri 13 kez sarsarken, Gaziantep ekibi ise 3 gol kaydetti. Kupadaki en gollü mücadele, Beşiktaş'ın sahasında 5-0'lık skora ulaştığı karşılaşma oldu.