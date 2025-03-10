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Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası İstanbul'da sona eriyor. Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek çıkışını sürdürmek ve 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 19:29
Beşiktaş’ın Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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Beşiktaş - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Semih Kılıçsoy (İHA)Semih Kılıçsoy (İHA)

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert | Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku | Gedson, Chamberlain | Rashica, Rafa, Mario | Immobile.

Gaziantep FK: Burak | Viana, Arda, Husic | Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke | Boateng, Kozlowski

Milot Rashica (AA)Milot Rashica (AA)

KARTAL 4. SIRADA

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 24 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 8 kez berabere kaldı ve 4 mağlubiyetle toplamda 44 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Gaziantep FK ise 24 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 11. basamakta bulunuyor.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, son 4 lig müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüp spor'u 3-1 ile geçen "Kara Kartal", 26. haftada Bellona Kayserispor'u da 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, son 9 lig mücadelesinde 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup bir seri yakalamayı başardı.

Joao Mario ve Jonas Svensson (AA)Joao Mario ve Jonas Svensson (AA)

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşısında iki oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlık süreci devam eden Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal, kadroda yer almıyor.

Mert Günok (İHA)Mert Günok (İHA)

3 YILDIZ SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü oyuncu Ciro Immobile, bu karşılaşmada kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında takımlarını yanlız bırakacak.

Beşiktaş son maçında Kayserispor'u 2-0 yendi (AA)Beşiktaş son maçında Kayserispor'u 2-0 yendi (AA)

12. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 12. kez karşılaşacak. Geride kalan 11 müsabakada Beşiktaş 5 kez galip gelirken, Gaziantep ekibi 3 kez kazandı. 3 mücadelede ise taraflar sahadan berabere ayrıldı.

Bu maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 16 kez havalandırırken, Gaziantep FK ise 11 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

EVİNDE YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmaların tamamında 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ernest Muçi (AA)Ernest Muçi (AA)

EN FARKLI KARŞILAŞMALAR

Beşiktaş, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda 3-0'lık skorla elde etti. Gaziantep FK ise en büyük zaferini 2020-2021 sezonunda sahasında oynanan maçta 3-1 kazanarak yaşadı.

Ayrıca, 2019-2020 sezonunda Gaziantep'te oynanan ve ev sahibi ekibin Beşiktaş'ı 3-2 yendiği mücadele, takımlar arasındaki en gollü karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

Joao Mario (İHA)Joao Mario (İHA)

KUPADA 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda da 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 4 kez galip gelirken, Gaziantep FK 1 galibiyet elde etti.

Beşiktaş, kupadaki bu karşılaşmalarında rakip fileleri 13 kez sarsarken, Gaziantep ekibi ise 3 gol kaydetti. Kupadaki en gollü mücadele, Beşiktaş'ın sahasında 5-0'lık skora ulaştığı karşılaşma oldu.

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