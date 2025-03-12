Galatasaray’dan Didier Drogba’ya kutlama yok

Galatasaray, Jose Mourinho'nun "ırkçılık" tartışmalarıyla gündeme gelen sözlerine destek veren Didier Drogba'nın bu yılki doğum gününü kutlamadı.



Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti.



Olaylar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray kulübesinin tepkilerine yönelik olarak "Maymun gibi zıpladılar" sözlerini sarf etmesiyle başladı. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken, Galatasaray yönetimi Mourinho'yu UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu.



Bu süreçte, eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın Mourinho'ya destek vermesi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

DIDIER DROGBA'DAN GÖNDERME



Fildişili yıldız Galatasaray'ın geçen seneki paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak gönderme yaptı.





DIDIER DROGBA NE DEMİŞTİ?



Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mourinho'nun ırkçı olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:



"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor."