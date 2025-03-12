Dursun Özbek’ten Osimhen talimatı

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için hareteke geçti.



Sarı kırmızılı kulübün idarecileri, Napoli'nin istediği 75 milyon euro bonservisi toparlayabilmek için adeta seferberlik ilan etti. Başkan Dursun Özbek, yönetimde yer alan tüm isimlere kulübe farklı bir sponsor getirmeleri ve bu parayı hep birlikte toparlamaları gerektiği talimatını verdi.



Galatasaraylı yöneticiler, bir yandan Osimhen ile de arayı sıcak tutarak paranın toplanması ve Napoli ile anlaşılması halinde diğer teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçmesini isteyecek.



28 MAÇTA 23 GOLE ETKİ



Osimhen, 21 Süper Lig müsabakasında 17 kez fileleri havalandırdı.



UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki santrfor, toplamda 23 gole ulaştı.