Sivasspor geri döndü! Sivasspor - Göztepe : 3-1 | MAÇ SONUCU





İKİ İSİM HASTANELİK OLDU



Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Mücadelenin 3.dakikasında Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşayan Arnavut golcü, ambulansla hastaneye götürüldü. Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. İki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

GÖZTEPE KAZANAMIYOR!



Ligde bbeş hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendikten sonra dış sahada kazanmayan Göztepe'nin ligdeki genel galibiyet hasreti ise altı maça çıktı. Sarı-kırmızılılar 36 puanla haftayı kapattı.



Süper Lig'de Sivasspor gelecek hafta Rıza Çalımay'ın, eski takımı Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak.