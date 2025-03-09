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Barcelona'dan yıldız oyuncusu için Suudi Arabistan önlemi

Barcelona, bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Brezilyalı yıldız Raphinha'nın sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı. Amaç özellikle Suudi Arabistan takımlarının gösterdiği ilgiye set çekmek.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 17:24
Barcelona’dan yıldız oyuncusu için Suudi Arabistan önlemi

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Barcelona, bu sezonki performansıyla büyük beğeni toplayan Brezilyalı yıldız Raphinha'nın sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı.

Relevo'nun haberine göre, Katalan devi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu takımın en çok kazanan futbolcuları arasına dahil etmeyi planlıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin de radarında olan Raphinha'nın, Barcelona ile mevcut kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon 40 maça çıkan Raphinha, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 25 gol ve 18 asistlik katkısıyla Barcelona'nın hücum gücüne önemli bir ivme kazandırdı.

Barcelona'nın, Avrupa'nın dev kulüplerinin ve Suudi Arabistan'ın ilgisine rağmen Raphinha'yı takımda tutmak için tüm imkanlarını seferber etmesi bekleniyor.

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