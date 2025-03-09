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Haftalar sonra gelen zafer! Napoli - Fiorentina: 2-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Napoli ile Fiorentina, Stadio Diego Armando Maradona’da kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede ev sahibi Napoli, rakibini 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 19:59
Haftalar sonra gelen zafer! Napoli - Fiorentina: 2-1 | MAÇ SONUCU

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Maçın 26. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle öne geçen Napoli, ikinci yarıda 60. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Fiorentina ise 66. dakikada Albert Gudmundsson'un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Napoli oldu.

Bu galibiyetle Napoli, ligde üst üste 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fiorentina ise son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü.

Bu zaferle puanını 60'a yükselten Napoli, Inter'in ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu ve 29. haftada deplasmanda Venezia ile karşılaşacak.

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