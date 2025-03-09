Maçın 26. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle öne geçen Napoli, ikinci yarıda 60. dakikada Giacomo Raspadori'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Fiorentina ise 66. dakikada Albert Gudmundsson'un kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Napoli oldu.

Bu galibiyetle Napoli, ligde üst üste 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Fiorentina ise son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü.

Bu zaferle puanını 60'a yükselten Napoli, Inter'in ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu ve 29. haftada deplasmanda Venezia ile karşılaşacak.