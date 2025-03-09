Okan Buruk (AA)

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direkötrü Okan Buruk önemli ifadeler kullandı.

İşte Buruk'un sözleri...

"Çok kritik bir maç oynadık. Artık bu döneme girdik ve hepsi çok önemli. Bir yandan maçlara hazırlanırken diğer yandan stres var. Alınan beraberlik sonrası oyuncular üzerinde stresi hissediyorsunuz. Saha içi dağılımın olduğu 5-10 dakikaydı. Sonrasındak yerimizi kaybettik. İlk defa 3'lü sisteme geçtiler. Rakibimizin dizilişi bizim üretmemizi engelledi. Yunus'u 45 dakika oynatmayı düşünüyorduk. Dizilişimizle pas ve kanatları bulmamızl iki golü bulduk. Daha fazla atabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi daha mutlu etti. Kazandığımız için mutluyuz.

Yeni gelen oyuncular var ve birbirlerini tanıyorlar. Saha içerisindeki değişimleri de doğru yaptığımızda daha mesafe kat edeceğiz. Daha birlikte pek oynamadılar. Lemina'yı çıkarmak zorunda kaldık. Hakem fazla kart gösterince koktuk. Ahmet hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü. İkinci kartı engellemek için önlem aldık.

Koridor girişi o kadar kalabalık ki... Güvenlik ekipleri iki takımdan daha fazla. Bir şey yokken bir şey varmış gibi gözüktü. Bazen oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Ben de konuştum, oyuncular da konuştu. Uyanış gerekiyordu. Uyuanmaya ihtiyacımız vardı. Oyunumuz 1-1'den sonra sakin ve güvenliydi. Belli yerlerde gereksiz uzun toplar attık. Osimhen ve Morata olunca akıllar onlara gidiyor. Ancak kısa çözümler var. İkinci yarı kendimize geldiğimiz dilim oldu. "