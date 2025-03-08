Galatasaray’dan Neymar hamlesi! Sambacı sıcak bakıyor



Önceliği hâlâ Avrupa'ya dönmek olan Neymar, Galatasaray'a katılarak projede liderlik rolü üstlenebilir. Bu adım, ona en iyi seviyesine geri dönme şansı tanıyacak ve 2026 Dünya Kupası'na tam formda katılmasını sağlayacak.