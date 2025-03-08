Galatasaray’dan Neymar hamlesi! Sambacı sıcak bakıyor

Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar
'ın Avrupa'ya geri dönme arzusunun farkında olan Galatasaray
, Brezilyalı yıldız için ciddi bir adım atmayı planlıyor.
Katalan gazetesi El Nacional'e göre Sarı-kırmızılılar, Neymar
'ı transfer etmek için mali bir çaba harcamaya ve ona liderlik rolü sunarak projeye dahil etmeye hazır.
OSIMHEN AYRILIRSA BÜYÜK YILDIZ ARAYIŞI
Galatasaray
, Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için büyük bir yıldız arayışında ve Neymar
, bu boşluğu dolduracak isim olarak ön plana çıkıyor.