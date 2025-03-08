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Galatasaray'dan Neymar hamlesi! Sambacı sıcak bakıyor

Futbola başladığı kulüp olan Santos'taki sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor. Sambacı'nın ilk tercihi Barcelona olsa da Galatasaray Brezilyalı oyuncuyu Avrupa'ya geri kazandırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 15:28
Galatasaray’dan Neymar hamlesi! Sambacı sıcak bakıyor

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Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar'ın Avrupa'ya geri dönme arzusunun farkında olan Galatasaray, Brezilyalı yıldız için ciddi bir adım atmayı planlıyor.


Katalan gazetesi El Nacional'e göre Sarı-kırmızılılar, Neymar'ı transfer etmek için mali bir çaba harcamaya ve ona liderlik rolü sunarak projeye dahil etmeye hazır.


OSIMHEN AYRILIRSA BÜYÜK YILDIZ ARAYIŞI

Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için büyük bir yıldız arayışında ve Neymar, bu boşluğu dolduracak isim olarak ön plana çıkıyor.


NEYMAR'IN GELECEĞİ

Galatasaray, Neymar için hayal ettiği kulüp olmayabilir ancak Brezilyalı oyuncu 33 yaşında olduğunun bilincinde ve artık tüm seçenekleri değerlendirme kararı almış durumda.


Önceliği hâlâ Avrupa'ya dönmek olan Neymar, Galatasaray'a katılarak projede liderlik rolü üstlenebilir. Bu adım, ona en iyi seviyesine geri dönme şansı tanıyacak ve 2026 Dünya Kupası'na tam formda katılmasını sağlayacak.

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